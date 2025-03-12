В Китае мужчина создал 22 поддельных сотрудника и присвоил себе 2,2 млн долларов

Всего с 2014 года он сфабриковал документы для 22 подставных сотрудников. В 2022 году финансовый отдел технологической компании заметил, что у сотрудника по фамилии Сан была идеальная посещаемость и он вовремя получал зарплату, но никто никогда не видел его в офисе. Об этом сообщили полиции. В результате расследований удалось выяснить, что Ян в течение восьми лет обманывал своих сотрудников. В итоге он был приговорен к 10 годам тюрьмы.