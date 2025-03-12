В Китае мужчина создал 22 поддельных сотрудника и присвоил себе 2,2 млн долларов

В Китае менеджер по персоналу создал 22 подставных сотрудника, чтобы присвоить себе 16 млн юаней (2,2 млн долларов) в виде зарплаты и выходных пособий. Об этом сообщает South China Morning.
Мужчина по фамилии Ян работал в компании по предоставлению трудовых услуг в Шанхае. Он отвечал за управление платежными ведомостями людей, направленных на работу в технологическую компанию.
Мужчина обнаружил, что у него были единоличные полномочия по трудоустройству сотрудников, а в компании, в которой он работал, не было процедуры проверки выплаты зарплаты.
Тогда он решил завести трудовую книжку на сотрудника по фамилии Сан. Он подал заявку на выплату зарплаты от его имени. Затем Ян перевёл зарплату на банковскую карту, находящуюся под его контролем, но не на его имя. Когда компания, предоставляющая услуги по трудоустройству, заметила, что зарплата не была переведена на счёт Сан, Ян заявил, что технологическая компания задержала платёж.
Всего с 2014 года он сфабриковал документы для 22 подставных сотрудников. В 2022 году финансовый отдел технологической компании заметил, что у сотрудника по фамилии Сан была идеальная посещаемость и он вовремя получал зарплату, но никто никогда не видел его в офисе. Об этом сообщили полиции. В результате расследований удалось выяснить, что Ян в течение восьми лет обманывал своих сотрудников. В итоге он был приговорен к 10 годам тюрьмы.