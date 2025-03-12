В России начали запрещать стикерпаки в Telegram

Большинство запрещенных наборов действительно связаны с националистической тематикой — 14 стикерпаков посвящены Адольфу Гитлеру и мемам с ним, два — ку-клукс-клану, еще два — скинхедам и один — националисту Артему Бонову. Под запрет также попали стикерпаки с мемами, где в некоторых изображена свастика, и набор с изображениями флага и герба Украины.