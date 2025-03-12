В России начали запрещать стикерпаки в Telegram

Cуды Кировской области запретили на территории России 33 набора стикеров в мессенджере Telegram. Об этом пишет «Верстка»* со ссылкой на судебную картотеку.
Заявления о запрете подавала с конца декабря 2023 года прокуратура. К началу марта 2025-го суды Кировской области рассмотрели 13 таких заявлений и полностью удовлетворили все.
Под запрет попали стикерпаки, в которых, по мнению прокуроров, есть нацистская символика или символика запрещенных экстремистских организаций. «Предоставляемые для использования в мессенджерах „стикеры“ нацистской идеологии, пропагандируют экстремизм в социальных сетях», — сказано в решениях судов.
Большинство запрещенных наборов действительно связаны с националистической тематикой — 14 стикерпаков посвящены Адольфу Гитлеру и мемам с ним, два — ку-клукс-клану, еще два — скинхедам и один — националисту Артему Бонову. Под запрет также попали стикерпаки с мемами, где в некоторых изображена свастика, и набор с изображениями флага и герба Украины.
* «Верстка» внесена Минюстом в реестр иноагентов.