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«АСТ» пообещало изменить обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»

Сегодня в 09:36
Иллюстрация: «АСТ»

Издательство «АСТ» внесет изменения в оформление новой книги Анджея Сапковского «Ведьмак. Перекресток воронов». Об этом говорится в посте в телеграм-канале компании.

Книгоиздатели отреагировали на критику поклонников книг о Ведьмаке. Они заподозрили компанию в использовании искусственного интеллекта при создании обложки.

Представители издательства отметили, что обложку нарисовал живой человек, и привели ее промежуточные версии.

«Обложку русскоязычного издания романа Анджея Сапковского „Перекресток воронов“ нарисовал художник издательства „АСТ“, оформлявший множество книг серий „Мастера фантазии“, „Легенды хоррора“ и „Мастера ужасов“. В ходе работы было несколько промежуточных версий», — говорится в посте.

«Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла „Ведьмак“, издательство „АСТ“ приняло решение доработать детали обложки», — заканчивается сообщение.

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В комментариях на DTF на одном из пробных вариантов заметили следы вотермарок фотохостинга Shutterstock. Кроме того, кто‑то обратил внимание, что амулет Ведьмака с каждой следующей версией размывается все сильнее.

Ранее фанаты обратили внимание на смазанное лицо Геральта и прочие артефакты, присущие ИИ.

Писатель Алексей Поляринов написал, что обложка у «самых лучших художников» стоит около 300 евро, и обвинил «АСТ» в «запредельной жадности».

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