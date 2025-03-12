«АСТ» пообещало изменить обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»

Издательство «АСТ» внесет изменения в оформление новой книги Анджея Сапковского «Ведьмак. Перекресток воронов». Об этом говорится в посте в телеграм-канале компании.
Книгоиздатели отреагировали на критику поклонников книг о Ведьмаке. Они заподозрили компанию в использовании искусственного интеллекта при создании обложки.
Представители издательства отметили, что обложку нарисовал живой человек, и привели ее промежуточные версии.
«Обложку русскоязычного издания романа Анджея Сапковского „Перекресток воронов“ нарисовал художник издательства „АСТ“, оформлявший множество книг серий „Мастера фантазии“, „Легенды хоррора“ и „Мастера ужасов“. В ходе работы было несколько промежуточных версий», — говорится в посте.
«Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла „Ведьмак“, издательство „АСТ“ приняло решение доработать детали обложки», — заканчивается сообщение.
Ранее фанаты обратили внимание на смазанное лицо Геральта и прочие артефакты, присущие ИИ.
Писатель Алексей Поляринов написал, что обложка у «самых лучших художников» стоит около 300 евро, и обвинил «АСТ» в «запредельной жадности».