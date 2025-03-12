Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах

В письме министерства говорится, что совместно с крупными маркетплейсами планируется тестировать добровольные ограничения на покупки или установку лимитов. Это позволит оценить эффективность инструмента, как ранее поступили с запретом на займы и азартные игры. Регулирование распространится не только на торговые площадки, но и на сервисы услуг и работ.