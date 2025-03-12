Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах

Министерство экономического развития поддержало эксперимент по самозапрету на покупки на маркетплейсах. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова, которым он поделился с РИА «Новости».
В письме министерства говорится, что совместно с крупными маркетплейсами планируется тестировать добровольные ограничения на покупки или установку лимитов. Это позволит оценить эффективность инструмента, как ранее поступили с запретом на займы и азартные игры. Регулирование распространится не только на торговые площадки, но и на сервисы услуг и работ.
С 1 марта на «Госуслугах» работает функция добровольного запрета на кредиты, которую за два дня использовали 1,7 млн человек (средний возраст — 53 года). Однако мошенники уже начали эксплуатировать нововведение: под видом сотрудников портала они отправляют фишинговые ссылки, чтобы украсть данные банковских приложений.
Минэкономразвития подчеркивает, что цель эксперимента — защитить потребителей от финансовых рисков, но предупреждает о необходимости осторожности при взаимодействии с неизвестными ресурсами.