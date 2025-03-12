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Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»

Сегодня в 07:27
Фото: из соцсетей Антона Беляева

Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни». Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители Independent Media, издающего проект.

В должности музыкант сменил бывшего главного редактора Афиши Daily Трифона Бебутова. На месте он продержался около полутора лет. Место ему тогда уступил писатель Сергей Минаев.

Одновременно с этим у журнала сменился управляющий директор бренда. Им стала Алла Хечумова. Ранее Алла работала директором по рекламе Esquire и корпоративным директором по digital-продажам. С 2022 года занимала должность коммерческого директора Independent Media.

На прошлой неделе Бебутов запустил медиа о кино и лайфстайле Dreamcast. Его партнером в проекте стала звезда «Слово пацана» Лев Зулькарнаев.

В июле 2023 года Сергей Минаев перешел на позицию редакционного директора «Правил жизни». В ноябре 2024 года писатель возглавил глянцевый журнал «Чтиво».

Журнал «Правила жизни» издает Independent Media. До 2022 года он издавался под названием Esquire по лицензии конгломерата Hearst.

Кроме работы с группой Беляев известен как создатель и ведущий музыкального шоу LAB. Сейчас под этим названием проходит серия одноименных концертов, график которых расписан до июля.

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