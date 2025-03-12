Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»

Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни». Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители Independent Media, издающего проект.
В должности музыкант сменил бывшего главного редактора Афиши Daily Трифона Бебутова. На месте он продержался около полутора лет. Место ему тогда уступил писатель Сергей Минаев.
Одновременно с этим у журнала сменился управляющий директор бренда. Им стала Алла Хечумова. Ранее Алла работала директором по рекламе Esquire и корпоративным директором по digital-продажам. С 2022 года занимала должность коммерческого директора Independent Media.
На прошлой неделе Бебутов запустил медиа о кино и лайфстайле Dreamcast. Его партнером в проекте стала звезда «Слово пацана» Лев Зулькарнаев.
В июле 2023 года Сергей Минаев перешел на позицию редакционного директора «Правил жизни». В ноябре 2024 года писатель возглавил глянцевый журнал «Чтиво».
Журнал «Правила жизни» издает Independent Media. До 2022 года он издавался под названием Esquire по лицензии конгломерата Hearst.
Кроме работы с группой Беляев известен как создатель и ведущий музыкального шоу LAB. Сейчас под этим названием проходит серия одноименных концертов, график которых расписан до июля.