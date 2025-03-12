В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды

Директор по охране национального парка Ян Сливинский рассказал, что бобриная активность была зафиксирована в течение последних десяти лет. Первые плотины были построены на правом берегу реки в Польяне под Мураном. Однако в начале года бобер, очевидно, перебрался на другой берег из‑за более доступных источников пищи.