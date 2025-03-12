В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды

Сегодня / 07:27
Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»
Сегодня / 06:34
У Сатурна обнаружили 128 новых спутников
Сегодня / 06:26
В Австралии мужчина первый в мире прожил 100 дней с искусственным сердцем
Сегодня / 06:13
Звезда «Медведя» Айо Эдебири подверглась травле из‑за фейка в твиттере Илона Маска
Сегодня / 06:07
«Hurry Up Tomorrow» с Барри Кеоганом и The Weeknd выйдет в российский прокат
Сегодня / 05:59
Вышел трейлер четвертого сезона «Хитростей»
Сегодня / 05:41
Lionsgate планирует «Джона Уика 5»
Сегодня / 05:31
«Cut My Life Into Pieces»: вышел трейлер аниме по Devil May Cry
Сегодня / 23:26
Солистка Japanese Breakfast рассказала о нервном срыве из‑за отмены фильма по ее книге
Сегодня / 22:08
Джек Хьюстон снимет фильм о Человеке-слоне «Джозеф Меррик»
Сегодня / 21:04
Льюис Пуллман из «Топ Ган: Мэверик» сыграет в экранизации «Необычайно умных созданий»
Вчера / 19:59
Фильм о легендарной актрисе Саре Бернар выйдет в российский кинопрокат
Вчера / 19:25
Netflix снимет ужастик по Стивену Кингу
Вчера / 19:04
Стив Бушеми заменил Марка Руффало в фильме «Wild Horse Nine» Мартина МакДоны
Вчера / 18:20
Певица Doechii стала женщиной года по версии издания Billboard
Вчера / 17:55
«Все идет довольно хорошо»: Джордж Мартин — о «Ветрах зимы»
Вчера / 17:41
Звезда «Сестры Рэтчед» Сара Полсон появилась в роли модели на показе Miu Miu
Вчера / 17:02
Премьера «Белоснежки» состоится без участия прессы из‑за скандалов вокруг фильма
Вчера / 16:58
Asus презентовала монитор со встроенным очистителем воздуха
Вчера / 16:57
В приквеле «Блондинки в законе» маму Эль Вудс сыграет Джун Дайана Рафаэль
Вчера / 16:13
Мишель Рэндолф из «Землевладельца» появится в слешере «Крик-7»
Вчера / 16:09
Стивен Дорфф, Рада Митчелл и Кристиана Капотонди снимутся в ромкоме «No Place Like Rome»
Вчера / 15:47
«Манчестер Юнайтед» объявил о строительстве «величайшего в мире» стадиона на 100 тыс. зрителей
Вчера / 15:17
В креме от акне Effaclar Duo обнаружили канцероген. L’Oréal отзывает все партии в США
Вчера / 15:13
Исследование: риск смерти у мужчин с низким либидо выше на 69%, чем у сексуально активных
Вчера / 15:05
Disney выиграл суд о нарушении авторских прав на «Моану»
Вчера / 14:55
В тиктоке появится успокаивающая музыка для подростков, которые смотрят ролики допоздна
Вчера / 14:40
Самцы синекольчатых осьминогов вводят самкам яд во время секса, чтобы те их не съели

В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды

Сегодня в 07:03
Фото: Niklas Hamann/Unsplash

В словацком Татранском национальном парке бобер построил плотину, из‑за которой без питьевой воды может остаться более 5000 жителей окрестных деревень. Об этом сообщает Korzár.

Бобер построил плотину между водоочистной станцией и водопроводными установками, куда поступает неочищенная вода. Представители национального парка уже встретились с экоактивистами, чтобы принять необходимые меры для защиты редкого животного и питьевой воды. Для этого было решено установить трубу для водоотвода, а деревья, которые грызут бобры, оградить защитной сеткой.

Директор по охране национального парка Ян Сливинский рассказал, что бобриная активность была зафиксирована в течение последних десяти лет. Первые плотины были построены на правом берегу реки в Польяне под Мураном. Однако в начале года бобер, очевидно, перебрался на другой берег из‑за более доступных источников пищи.

«Деятельность охраняемого животного ставит под угрозу водозаборное сооружение и может привести к деградации источника воды, ухудшив качество исходной воды, так как его экскременты также присутствуют в воде», — отметил производственный и технический директор PVPS Михаил Вассерманн.

Ранее в Чехии бобры построили несколько плотин в месте, где это планировала сделать местная администрация. Это позволило сэкономить 30 млн чешских крон (почти 122 млн рублей).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами