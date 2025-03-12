В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды

В словацком Татранском национальном парке бобер построил плотину, из‑за которой без питьевой воды может остаться более 5000 жителей окрестных деревень. Об этом сообщает Korzár.
Бобер построил плотину между водоочистной станцией и водопроводными установками, куда поступает неочищенная вода. Представители национального парка уже встретились с экоактивистами, чтобы принять необходимые меры для защиты редкого животного и питьевой воды. Для этого было решено установить трубу для водоотвода, а деревья, которые грызут бобры, оградить защитной сеткой.
Директор по охране национального парка Ян Сливинский рассказал, что бобриная активность была зафиксирована в течение последних десяти лет. Первые плотины были построены на правом берегу реки в Польяне под Мураном. Однако в начале года бобер, очевидно, перебрался на другой берег из‑за более доступных источников пищи.
«Деятельность охраняемого животного ставит под угрозу водозаборное сооружение и может привести к деградации источника воды, ухудшив качество исходной воды, так как его экскременты также присутствуют в воде», — отметил производственный и технический директор PVPS Михаил Вассерманн.
Ранее в Чехии бобры построили несколько плотин в месте, где это планировала сделать местная администрация. Это позволило сэкономить 30 млн чешских крон (почти 122 млн рублей).