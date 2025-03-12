У Сатурна обнаружили 128 новых спутников

Астрономы обнаружили 128 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Об этом сообщает The Guardian.
Это обеспечило планете первое место в Солнечной системе по количеству спутников. До этого лидирующее место занимал Юпитер.
Теперь у Сатурна 274 спутника, что почти в два раза больше, чем у всех остальных планет вместе взятых. Ранее команда исследователей, сделавшая это открытие, обнаружила 62 спутника с помощью телескопа Canada-France-Hawaii. Увидев намек на то, что их больше, она провела дальнейшие исследования.
Международный астрономический союз официально признал спутники Сатурна и присвоил им номера и буквы. Через некоторое время им будут даны имена, основанные на именах галльских, норвежских и канадских инуитских богов, в соответствии с традициями, принятыми для спутников Сатурна.