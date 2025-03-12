У Сатурна обнаружили 128 новых спутников

Теперь у Сатурна 274 спутника, что почти в два раза больше, чем у всех остальных планет вместе взятых. Ранее команда исследователей, сделавшая это открытие, обнаружила 62 спутника с помощью телескопа Canada-France-Hawaii. Увидев намек на то, что их больше, она провела дальнейшие исследования.