Звезда «Медведя» Айо Эдебири подверглась травле из‑за фейка в твиттере Илона Маска

Айо Эдебири столкнулась с травлей из‑за репоста слуха от Илона Маска. Об этом актриса рассказала в сторис своего инстаграма*.
Злополучный пост появился в аккаунте миллиардера в феврале 2024 года. Он ретвитнул сообщение авторов криминально-политического подкаста Unlimited L’s со 140 тыс. подписчиков в соцсети.
Согласно неназванному источнику подкастеров, Disney якобы взяла Эдибири на роль в «Пиратах Карибского моря 6», а ее героиня должна была заменить Джека Воробья, которого играл Джонни Депп. Информация не была подтверждена другими изданиями, а пост вскоре исчез.
Владельца соцсети X не смутила неподтвержденность информации. Он репостнул ее и добавил: «Дисней отстой». У записи около 62 млн просмотров.
«Я тут вспомнила, как получила самые безумные пожелания смерти и расистские оскорбления в своей жизни из‑за фейка про ребут, о котором ничего не слышала. И все из‑за этого мужика ЛМАО», — написала Эдебири.
«Он не только зигующий фашист, но еще и идиот», — добавила звезда сериала «Медведь».
В мае 2024 года продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтверждал, что работает над двумя новыми фильмами. Первым должен был стать ребут от него и сценариста «Мертвецы не рассказывают сказки». Второй лентой занималась студия Марго Робби LuckyChap Entertainment и сценаристка «Хищных птиц» Кристина Ходсон.
Брукхаймер обсуждал с Деппом возвращение к роли, однако финальное решение, по словам продюсера, принимают не они.
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