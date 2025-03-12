В Австралии мужчина первый в мире прожил 100 дней с искусственным сердцем

В Австралии мужчина с сердечной недостаточностью стал первым человеком в мире, который прожил более 100 дней с полностью искусственным сердцем. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи и врачи объявили, что имплантат имел «безоговорочный клинический успех». Мужчина прожил с ним более 100 дней, а затем в начале марта ему пересадили донорское сердце.
Мужчина в возрасте 40 лет вызвался добровольцем, чтобы стать первым в Австралии и шестым в мире пациентом, которому пересадили искусственное сердце. Первые пять имплантаций были проведены в прошлом году в США.
Все добровольцы получили донорские сердца до выписки из больницы, причем самый длительный период между имплантацией и трансплантацией составил 27 дней.
Полностью искусственное сердце BiVACOR — это первый в мире роторный насос для перекачивания крови, который может полностью заменить человеческое сердце. Для имитации естественного кровотока прибор использует технологию магнитной левитации.
Пока имплант находится на ранних стадиях клинических исследований. Он был разработан для пациентов с бивентрикулярной сердечной недостаточностью, которая обычно развивается после инфаркта, ишемической болезни сердца и диабета.