«Hurry Up Tomorrow» с Барри Кеоганом и The Weeknd выйдет в российский прокат

Фильм станет дополнением к последнему одноименному альбому The Weeknd, вышедшему 31 января 2025 года. Шестой лонгплей «Hurry Up Tomorrow», продолжение альбомов «After Hours» и «Dawn FM», вышел 24 января. Для The Weeknd, по его же словам, это стало последней работой, выпущенной под псевдонимом.