«Hurry Up Tomorrow» с Барри Кеоганом и The Weeknd выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет фильм «Hurry Up Tomorrow» с The Weeknd в главной роли. Премьера состоится 29 мая.
Ленту выпустят в прокат Arna Media и «Атмосфера кино» под названием «Последний weeknd завтра». Сюжет расскажет о музыканте, страдающем бессонницей.
Главный герой встречает незнакомку, которая «начинает распутывать самую суть его существования», говорится в синопсисе.
Главные роли в «Последний weeknd завтра» исполнили Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd), Дженна Ортега и Барри Кеоган. Кресло режиссера занял Трей Эдвард Шульц («Оно приходит ночью»). Производство фильма контролировала студия Lionsgate.
Фильм станет дополнением к последнему одноименному альбому The Weeknd, вышедшему 31 января 2025 года. Шестой лонгплей «Hurry Up Tomorrow», продолжение альбомов «After Hours» и «Dawn FM», вышел 24 января. Для The Weeknd, по его же словам, это стало последней работой, выпущенной под псевдонимом.