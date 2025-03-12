Lionsgate планирует «Джона Уика 5»

Четвертая глава, вышедшая в 2023 году, завершилась драматично: израненный Уик, похоже, погибает на ступенях парижской церкви, добившись свободы от Престола. Однако финал остался двусмысленным — тело героя так и не показали, а режиссёр Чад Стахелски не раз говорил, что «никогда не скажет окончательное „прощай“ Джону».