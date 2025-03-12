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Lionsgate планирует «Джона Уика 5»

Сегодня в 05:41
Кадр:Lionsgate

Студия Lionsgate все еще рассчитывает выпустить «Джона Уика 5». Об этом рассказала исполнительный вице-президент компании Дженефер Браун в беседе с ComicBook.

«У нас на очереди „Балерина“, это наш первый спин-офф, мы сильно ждем релиза. Конечно, также мы говорили, что работаем над пятым фильмом о Джоне Уике», — сказала представительница киностудии.

«Пятый фильм о Джоне Уике находится в разработке. Джон Уик может и умер. Но мы все, затаив дыхание, ждем, что будет дальше», — намекнула она.

Четвертая глава, вышедшая в 2023 году, завершилась драматично: израненный Уик, похоже, погибает на ступенях парижской церкви, добившись свободы от Престола. Однако финал остался двусмысленным — тело героя так и не показали, а режиссёр Чад Стахелски не раз говорил, что «никогда не скажет окончательное „прощай“ Джону».

Популярность франшизы, стартовавшей в 2014-м, росла с каждым фильмом. Бокс-офис четвертой части превысил $500 млн, а спрос на мерч и коллаборации (от Funko Pop до фитнес-программ «Тренируйся как Уик») бьёт рекорды. Lionsgate явно не готова терять золотую жилу.

Тем не менее, Киану Ривз выражал опасения по поводу роли. В декабре 2024 года он рассказал, что его колени не готовы к новому боевику, даже если душой он бы хотел продолжить работу.

В марте актер подтвердил намерение не возвращаться к киногерою в ближайшее время: «Персонаж мертв. Он умер в „Джоне Уике-4“. Я знаю, это в Голливуде возможно разное. Но не сейчас»

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