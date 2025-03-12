Вышел трейлер четвертого сезона «Хитростей»

Max опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Хитрости». Премьера первых двух эпизодов состоится 10 апреля.
Синопсис продолжения гласит: «Напряжение нарастает, когда Дебора (Джин Смарт) и Ава (Ханна Айнбиндер) пытаются запустить свое ночное шоу и войти в историю».
В четвертом сезоне к Айнбиндер и Смарт присоединятся Пол В. Даунс, Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Дэн Букатински, Хелен Хант, Тони Голдвин, Кейтлин Олсон, Джейн Адамс, Лорен Уидман, Кристофер МакДональд, Поппи Лиу и другие.
В качестве шоураннеров выступают создатели «Хитростей» Даунс, Лючия Аниелло и Джен Статски. Кресло продюсеров заняли Даунс и Аниелло.
«Хитрости» рассказывают об опытной, но теряющей популярность стендап-комедиантке Деборе Вэнс и дерзкой молодой сценаристке Аве, лишившейся работы из‑за скандала. Несмотря на разницу в возрасте и взглядах, они вынуждены сотрудничать, чтобы спасти свои карьеры. Постепенно их профессиональные отношения превращаются в сложную, но искреннюю связь.