«Cut My Life Into Pieces»: вышел трейлер аниме по Devil May Cry

Netflix выпустил трейлер аниме по культовой серии игр Devil May Cry. Проект появится на платформе в апреле этого года.
Почти двухминутный ролик, сопровождаемый хитом «Last Resort» группы Papa Roach, погружает в хаотичный мир Данте — охотника на демонов, который ввязывается в схватку с силами ада, стремящимися захватить человеческий мир. Белый Кролик, антагонист, пытается установить новый порядок с доминированием демонов, но Данте, вечный бунтарь, готов сорвать эти планы. Однако кроме демонов ему придётся столкнуться с вооружёнными до зубов агентами, пытающимися предотвратить апокалипсис, и Леди — наёмницей, чьё «общение» с героем на крыше обещает быть взрывоопасным.
Кульминацией трейлера становится намёк на противостояние Данте с его братом-близнецом Вергилием, «Сыновьями Спарды». Судя по кадрам, сериал вдохновлён Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — игрой-приквелом, рассказывающей о молодости и дерзких приключениях героя.
Шоураннером выступил продюсер «Кастлвании» Ади Шанкар , а анимацией занялась студия Mir (Лоис Лейн, Харли Квинн). Исполнительным продюсером стал Хидэаки Итсуно, легендарный директор компании Capcom, работавший над играми серии.