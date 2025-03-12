«Cut My Life Into Pieces»: вышел трейлер аниме по Devil May Cry

Почти двухминутный ролик, сопровождаемый хитом «Last Resort» группы Papa Roach, погружает в хаотичный мир Данте — охотника на демонов, который ввязывается в схватку с силами ада, стремящимися захватить человеческий мир. Белый Кролик, антагонист, пытается установить новый порядок с доминированием демонов, но Данте, вечный бунтарь, готов сорвать эти планы. Однако кроме демонов ему придётся столкнуться с вооружёнными до зубов агентами, пытающимися предотвратить апокалипсис, и Леди — наёмницей, чьё «общение» с героем на крыше обещает быть взрывоопасным.