Солистка Japanese Breakfast рассказала о нервном срыве из‑за отмены фильма по ее книге

«У него, вероятно, было много других предложений, он еще и актер. Я не должна слишком много говорить об этом, но он решил уйти, и после забастовки, после всей работы я подумала, что не могу пройти через это еще раз. Мне нужно было немного отдалиться», — рассказала Заунер.