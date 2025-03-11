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Солистка Japanese Breakfast рассказала о нервном срыве из‑за отмены фильма по ее книге

Сегодня в 23:26
Фото: jbrekkie

Американская певица Мишель Заунер, солистка инди-группы Japanese Breakfast, рассказала в интервью Vulture, как отреагировала на отмену фильма по ее мемуарам «Плач в H Mart».
Заунер поделилась, что у нее случился «очень большой срыв в Гамбурге», когда проект покинул режиссер Уилл Шарп. Постановщик «Садоводов» и «Кошачьих миров Луиса Уэйна» позвонил Мишель, чтобы лично сообщить о своем решении.

Заунер призналась, что была «опустошена» уходом Шарпа. Артистке казалось, что год ее жизни «пошел коту под хвост». Но теперь Заунер считает, что однажды вынужденный перерыв в работе над фильмом пойдет проекту на пользу.

«Если я годами не работаю над сценарием, когда я снова его открою, думаю, все станет только лучше с этого момента. Думаю, когда‑нибудь я захочу снять этот фильм», — отметила певица.

Она также вспомнила, что Шарп почувствовал, что экранизация книги Заунер не состоится в ближайшее время, еще во время забастовки голливудских сценаристов. Она нарушила планы кинематографиста.

«У него, вероятно, было много других предложений, он еще и актер. Я не должна слишком много говорить об этом, но он решил уйти, и после забастовки, после всей работы я подумала, что не могу пройти через это еще раз. Мне нужно было немного отдалиться», — рассказала Заунер.

Она добавила, что, хотя интересуется режиссурой сама, не рассматривает себя как возможную постановщицу картины. Пока артистка считает, что ей нужно многому научиться — и лучше не на съемочной площадке этого проекта.

Заунер опубликовала мемуары «Плач в H Mart» в 2021 году. Книга стала бестселером и попала в топ The New York Times. В ней певица рассказала о смерти матери от рака. Планы экранизировать книгу появились вскоре после ее релиза у компании Orion Pictures.

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