Джек Хьюстон снимет фильм о Человеке-слоне «Джозеф Меррик»

Британский актер Джек Хьюстон, известный по сериалу «Мэйферские ведьмы» и фильму «Афера по-американски», срежиссирует фильм о Джозефе Меррике, известном как Человек-слон. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Съемки картины под названием «Джозеф Меррик» запланированы на конец 2025 года. Хьюстон выступит также продюсером ленты наряду с Кейт Коэн, Майком Медавоем и Дэвидом Добкиным. Созданием фильма займется компания Phoenix Pictures.
«Я давно очарован жизнью Джозефа Меррика — отмеченной невообразимыми невзгодами, но определенной его глубокой добротой, упорством и силой. Его путь — свидетельство того, на что мы способны, когда выбираем любовь и сострадание вместо жестокости и безразличия», — отметил Хьюстон.
Кинематографист подчеркнул, что «благодарен за возможность исследовать менее известные части удивительной жизни Джозефа». По словам продюсером будущей картины, Хьюстон предложит свежий и глубоко эмоциональный взгляд на последние месяцы жизни Меррика.
Автор намерен исследовать отношения героя с другиим людьми, преобразовавшие его путь, и пролить свет на часто упускаемые из виду аспекты его жизненного опыта. Сценарий картины написал Ник Ярборо.
«С того момента, как я увидел «День схватки» Джека Хьюстона, я понял, что он идеальный выбор для рассказа этой истории. Среди многих вещей, которые меня взволновали, было то, что видение Джеком этой истории напоминает мне Милоша Формана во время работы над «Пролетая над гнездом кукушки», — поделился Медавой.
Джозеф Меррик жил в Великобритании в XIX веке. Его внешность была искажена и-за нейрофиброматоза типв I и синдрома Протея. В юности он работал на табачной фабрике, но не смог продолжить там работать из‑за прогрессирующей болезни. Затем Меррик был галантерейщиком, но во время работы подвергался нападкам со стороны детей. В 1880-х он оказался в цирковом шоу.
Меррик приобрел известность благодаря прессе. Им заинтересовалась в том числе принцесса Уэльская Александра. О Джозефе отзывались как об образованном и интеллигентном человеке, который много читал, любил театр и писал стихи и прозу. Меррик скончался в 1890 году в возрасте 27 лет.
Американский драматург Бернар Померанс написал пьесу «Человек-слон» по жизни Джозефа Меррика — ее поставили на Бродвее в 1978 году. Главную роль в постановке исполнял в том числе певец Дэвид Боуи.
В 1980 году на экраны вышел фильм «Человек-слон» Дэвида Линча. В нем Меррика сыграл Джон Херт. Картина получила восемь номинаций на «Оскар». Кроме того, Меррик фигурировал в фильме «Из ада» Альберта и Аллена Хьюзов.