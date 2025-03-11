Джек Хьюстон снимет фильм о Человеке-слоне «Джозеф Меррик»

«С того момента, как я увидел «День схватки» Джека Хьюстона, я понял, что он идеальный выбор для рассказа этой истории. Среди многих вещей, которые меня взволновали, было то, что видение Джеком этой истории напоминает мне Милоша Формана во время работы над «Пролетая над гнездом кукушки», — поделился Медавой.