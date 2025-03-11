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Льюис Пуллман из «Топ Ган. Мэверик» сыграет в экранизации «Необычайно умных созданий»

Сегодня в 21:04
Кадр: Paramount Pictures

Американский актер Льюис Пуллман, снимавшийся в фильмах «Топ Ган. Мэверик» и «Ничего хорошего в отеле „Эрь Рояль“», появится в экранизации книги «Необычайно умные создания» Шелби ван Пелт. Об этом написал The Hollywood Reporter.

В проекте сыграют также Салли Филд («Линкольн»), Колм Мини («Из глубины») , Джоан Чен («Твин Пикс»), Кэти Бейкер («Век Адалин»), Бет Грант («Мэйфейрские ведьмы») и София Блэк Д’Элия («Вирус»). Киноападтацию выпустит стриминговый сервис Netflix.

Режиссером картины выступит Оливия Ньюман, известная по фильму «Там, где раки поют». Она расскажет историю об удивительных отношениях между пожилой вдовой Товой, работающей уборщицей в аквариуме, и гигантским осьминогом Марцеллусом.

По сюжету книги, после знакомства с Товой осьминог решает отправиться на поиски ответа на загадку, который может исцелить сердце вдовы. Его путешествие приведет Тову к открытию, которое изменит ее жизнь.

Продюсерами картины станут Брайан Унклесс и Питер Крейг из Night Owl, а также Дэвид Левин из Anonymous Content. Исполнительными продюсерами проекта будут Алисса Родригес, Тони Липп, Эрика Хэмпсон, Ньюман и ван Пелт.

Американская писательница Шелби ван Пелт опубликовала книгу «Необычайно умные создания» весной 2022 года. Издание стало сенсацией и разошлось тиражом более 2 млн экземпляров.

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