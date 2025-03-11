Netflix снимет ужастик по Стивену Кингу

Netflix дал добро фильму по мотивам истории ужасов «Куджо» Стивена Кинга. Пока что фильму подобрали только продюсера — Рой Ли, сообщает Deadline.
«Куджо» рассказывает о матери и сыне, которые оказываются запертыми в своей машине, пытаясь защититься от бешеной собаки. Впервые ужастик экранизировали в 1983 году. В мировом прокате фильм собрал 21 млн долларов (без учета инфляции) при бюджете в 6 млн.
По творчеству Кинга получались фильмы «Кэрри», «Сияние», «Побег из Шоушенка», «Останься со мной», «Оно» и «Оно-2». В настоящее время Эдгар Райт адаптирует антиутопический боевик Кинга «Бегущий человек» с Колманом Доминго, Гленом Пауэллом и Джошем Бролином.
В феврале в российский прокат вышла «Обезьяна» — новый хоррор Осгуда Перкинса по мотивам рассказа Кинга. «Афиша Daily» делала обзор на кровавый слэшер.