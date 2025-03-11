Netflix снимет ужастик по Стивену Кингу

«Куджо» рассказывает о матери и сыне, которые оказываются запертыми в своей машине, пытаясь защититься от бешеной собаки. Впервые ужастик экранизировали в 1983 году. В мировом прокате фильм собрал 21 млн долларов (без учета инфляции) при бюджете в 6 млн.