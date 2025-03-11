Фильм о легендарной актрисе Саре Бернар выйдет в российский кинопрокат

Франко-бельгийский фильм «Божественная. Сара Бернар», рассказывающий о жизни легендарной актрисы XIX и начала XX веков, выйдет в российский кинопрокат 27 марта. Об этом рассказали в компании «Кино. Арт. Про».
Премьера ленты пройдет 19 марта во время дней франкофонии. Картину можно будет посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатре «Пионер». После фильм покажут в киноцентре «Октябрь» 21 марта и в петербургской «Авроре» 24 марта.
Байопик расскажет историю «первой в мире суперзвезды», которая поднялась от дочери куртизанки до мировой иконы и покорила своим талантом мир. Лента покажет головокружительные романы актрисы, скандалы вокруг ее фигуры и трагедии.
Режиссером картины выступит Гийом Никлу, известный по фильмам «Мгла», «Братство камня» и «Долина любви». Он работал над сценарием байопика вместе с Натали Летро.
Роли в «Божественная. Сара Бернар» исполнили Сандрин Киберлен, Лоран Лафитт, Амира Касар, Полин Этьен, Матильда Олливье, Лоран Стокер, Грегуар Лепренс-Ренге, Клеман Эрвю-Леже и другие.
Сара Бернар была самой знаменитой актрисой мира в начале XX века. Француженка вышла на сцену еще ребенком и выступала на сценах Европы, а также с триумфом гастролировала по Америке и в России.
Бернар прославилась серьезными драматическими ролями. Ее актерское мастерство ценил в том числе Константин Станиславский. Актриса прожила 78 лет, до самой старости оставаясь в профессии, несмотря на ампутацию ноги в 1915 году.