Фильм о легендарной актрисе Саре Бернар выйдет в российский кинопрокат

Премьера ленты пройдет 19 марта во время дней франкофонии. Картину можно будет посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатре «Пионер». После фильм покажут в киноцентре «Октябрь» 21 марта и в петербургской «Авроре» 24 марта.