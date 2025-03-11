Написание книги «Ветра зимы» продвигается успешно, рассказал Джордж Р. Р.Мартин в интервью Collider. Она станет шестой и последней из серии «Песнь льда и пламени».
Предпоследняя книга «Танец с драконами» вышла в 2011 году. Шестая книга должна была появится в 2015-м, но ее выход несколько раз откладывался.
«Я должен закончить книги. Это единственное, что я полностью контролирую. Нет никаких бюджетных ограничений. Нет никаких других студийных руководителей, которым я должен угождать, или других писателей с другими мнениями. <…> Думаю, та, которую я пишу, идет довольно хорошо, но я хотел бы, чтобы она вышла быстрее», — сказал Мартин.
Накануне Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» ― спин-оффом «Игры престолов». Писатель уже посмотрел первый сезон шоу и назвал его великолепным.