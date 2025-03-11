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«Все идет довольно хорошо»: Джордж Мартин — о «Ветрах зимы»

Вчера в 17:55
Фото: Amy Sussman/GA/Getty Images

Написание книги «Ветра зимы» продвигается успешно, рассказал Джордж Р. Р.Мартин в интервью Collider. Она станет шестой и последней из серии «Песнь льда и пламени».

Предпоследняя книга «Танец с драконами» вышла в 2011 году. Шестая книга должна была появится в 2015-м, но ее выход несколько раз откладывался.

«Я должен закончить книги. Это единственное, что я полностью контролирую. Нет никаких бюджетных ограничений. Нет никаких других студийных руководителей, которым я должен угождать, или других писателей с другими мнениями. <…> Думаю, та, которую я пишу, идет довольно хорошо, но я хотел бы, чтобы она вышла быстрее», — сказал Мартин.

В феврале 2021 года Мартин говорил, что написал «сотни страниц» в предыдущем году, а два месяца спустя заявил, что «сильно отстает». В октябре 2022 года он сообщил, что роман готов на 75%. В декабре 2024-го писатель признался, что не знает, закончит ли когда‑нибудь «Ветра зимы».

Накануне Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» ― спин-оффом «Игры престолов». Писатель уже посмотрел первый сезон шоу и назвал его великолепным.

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