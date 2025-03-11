«Я должен закончить книги. Это единственное, что я полностью контролирую. Нет никаких бюджетных ограничений. Нет никаких других студийных руководителей, которым я должен угождать, или других писателей с другими мнениями. <…> Думаю, та, которую я пишу, идет довольно хорошо, но я хотел бы, чтобы она вышла быстрее», — сказал Мартин.