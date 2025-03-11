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Стив Бушеми заменил Марка Руффало в фильме «Wild Horse Nine» Мартина МакДоны

Сегодня в 19:04
Кадр: Broadway Video

Американский актер Стив Бушеми, известный по сериалам «Чудотворцы» и «Подпольная империя», снимется в фильме «Wild Horse Nine» Мартина МакДоны. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Бушеми заменит в актерском составе Марка Руффало, который выбыл из проекта. Остальные роли в комедийной драме исполнят Джон Малкович, Сэм Рокуэлл и Паркер Поузи. Они уже приступили к съемкам.

Подробности сюжета держатся в тайне. Картину снимают на острове Пасхи. Продюсерами фильма выступают Грэм Бродбент, Пит Чернин и Анита Оверленд («Блиц»).

Созданием ленты занимаются компании Blueprint Pictures и Film4. Работу курируют старший вице-президент по производству Searchlight Тейлор Фридман и директор по развитию студии Пит Спенсер.

Мартин МакДона — автор таких успешных фильмов как «Залечь на дно в Брюгге» и «Башни Инишерина». Он выступает сценаристом и режиссером «Wild Horse Nine».

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