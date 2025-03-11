Стив Бушеми заменил Марка Руффало в фильме «Wild Horse Nine» Мартина МакДоны

Американский актер Стив Бушеми, известный по сериалам «Чудотворцы» и «Подпольная империя», снимется в фильме «Wild Horse Nine» Мартина МакДоны. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Бушеми заменит в актерском составе Марка Руффало, который выбыл из проекта. Остальные роли в комедийной драме исполнят Джон Малкович, Сэм Рокуэлл и Паркер Поузи. Они уже приступили к съемкам.
Подробности сюжета держатся в тайне. Картину снимают на острове Пасхи. Продюсерами фильма выступают Грэм Бродбент, Пит Чернин и Анита Оверленд («Блиц»).
Созданием ленты занимаются компании Blueprint Pictures и Film4. Работу курируют старший вице-президент по производству Searchlight Тейлор Фридман и директор по развитию студии Пит Спенсер.
Мартин МакДона — автор таких успешных фильмов как «Залечь на дно в Брюгге» и «Башни Инишерина». Он выступает сценаристом и режиссером «Wild Horse Nine».