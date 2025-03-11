ASUS презентовала монитор со встроенным очистителем воздуха

Тайваньская компания по производству компьютеров ASUS представила монитор со встроенным очистителем воздуха. Цены на модели в зависимости от размеров начинаются от 129 долларов, сообщает Tom’s Hardware.
Разработчики утверждают, что мониторы VU Air Ionizer удаляют до 90% частиц пыли и аллергенов за три часа, улучшая качество воздуха в помещении. В них встроены ионизаторы, которым не нужны фильтры.
Tom’s Hardware отмечает, что монитор с очистителем воздуха «может быть полезен» в регионах с плохой экологией, но «фактическая эффективность ионизаторов как очистителей воздуха вызывает горячие споры».
Устройства оснащены IPS-матрицей с частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит. Модели на 23,8 и 27 дюймов поддерживают разрешение 1080p, а версия на 34 дюйма — 1440p.
В 2020 году житель Тайваня купил PlayStation 5 и, чтобы жена одобрила эту покупку, решил выдать консоль за очиститель воздуха. Однако план быстро провалился — супруга почти сразу же обо всем догадалась и выставила приставку на продажу.