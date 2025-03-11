Американская певица Doechii стала женщиной года по версии издания Billboard. Об этом медиа рассказало на своем сайте.
Doechii — третья женщина в истории, которая получила награду «Восходящая звезда» от Billboard, а затем стала женщиной года. Ранее этого удалось достичь Леди Гаге и Ариане Гранде.
Артистке вручат соответствующую награду на ежегодном мероприятии, которое состоится 29 марта в Калифорнии. Она станет второй рэп-исполнительницей, которая удостоилась почетного титула. Первой была Карди Би в 2020 году.
«После получения премии „Восходящая звезда“ в 2023 году Doechii быстро завоевала признание в музыкальной индустрии за смелую креативность и впечатляющий талант. Смешивая жанры, Doechii изменяет то, что значит быть первопроходцем в музыкальной индустрии», — прокомментировала редакционный директор Billboard Ханна Карп.
В разные годы женщиной года по версии издания становились Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Билли Айлиш, Селена Гомес и Мадонна. Doechii ранее получила премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом года.