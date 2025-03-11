«Манчестер Юнайтед» объявил о строительстве «величайшего в мире» стадиона на 100 тыс. зрителей

«Манчестер Юнайтед» собирается построить стадион на 100 тыс. зрительских мест в Великобритании. Архитектором конструкции стал Норман Фостер, который работал над зданием стадионом «Уэмбли» и штаб-квартирой Apple, сообщается в блоге футбольного клуба.
По проекту стадион и площадь перед ним покрыты материалом, напоминающим зонт. С его помощью будет собираться энергия и дождевая вода. Строительство обойдется в 2 млрд фунтов стерлингов и пройдет при помощи инвесторов.
Вместе со стадионом «Манчестер Юнайтед» планирует заняться прилегающей территорий. Авторы проекта считают, что стадион ежегодно будет приносить в экономику Великобритании 7,3 млрд фунтов стерлингов, создаст 92 тыс. новых рабочих мест, стимулирует строительство более 17 тыс. новых домов и привлечет 1,8 млн посетителей за год.
Новый стадион появится неподалеку от «Олд Траффорд», который, по словам проектировщиков, устарел.
В сентябре 2024 года у клуба «Манчестер Юнайтед» появился новый тренер — Рубен Аморим из Португалии.