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Звезда «Сестры Рэтчед» Сара Полсон появилась в роли модели на показе Miu Miu

Сегодня в 17:41
Фото: Miu Miu/YouTube

Американская актриса Сара Полсон, известная по сериалам «Американская история ужасов» и «Сестра Рэтчед», появилась в роли модели на показе бренда Miu Miu. Видео дефиле опубликовали в соцсетях модного дома.

Полсон вышла на подиум в черной шляпе и платье в тон с длинными рукавами, расстегнутом на груди. Из‑под платья виднелось белое бра. На ногах у актрисы были серые полупрозрачные гольфы и туфли оливкового цвета.

@dazedfashion

Помимо Полсон в показе приняли участие рэперши Кортиса Стар и Nettspend, певица Элиот Самнер и актриса Лора Харриер. Среди профессиональных моделей на шоу можно было увидеть Джиджи Хадид и Амелию Грей.

@miumiu

Зрителями на дефиле стали актрисы Сидни Суини и Эмма Коррин, рэпер A$AP Rocky, кей-поп-звезда Элла, а также российский актер Марк Эйдельштейн. Последний поделился с изданием Dazed впечатлениями от показа.

@dazedfashion

Эйдельштейн признался, что больше всего ему понравились туфли со змеиным принтом и кожаные куртки, которые представила Миучча Прада. «Это отличное шоу. Как будто бы мы прочитали книгу. Они рассказали нам историю», — поделился артист.

Показ Miu Miu прошел в Париже. На нем дизайнер представила коллекцию осенне-зимнего сезона. Бренд охарактеризовал ее как «анализ женственности» и «отражение значимости женщин, выраженное с помощью одежды, которая вызывает дискуссию и размышления».

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