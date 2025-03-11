Премьера «Белоснежки» состоится без участия прессы из‑за скандалов вокруг фильма

Disney проведет голливудскую премьеру фильма «Белоснежка» без привычной красной дорожки, пишет Variety.
Показ фильма состоится 15 марта в театре El Capitan. На событии будут присутствовать главные героини Рейчел Зеглер и Галь Гадот. Однако на красной дорожке не будет представителей СМИ, которых Disney обычно приглашает на премьеры. Вместо этого на премьере будут находится только фотографы и съемочная группа.
Variety связывает необычный формат проведения ивента со скандалами вокруг фильма Марка Уэбба, который выходит в прокат 21 марта. Некоторые пользователи сети раскритиковали выбор Зеглер на главную роль из‑за ее латиноамериканских корней. Позже она также столкнулась с критикой, когда назвала оригинал 1937 года устаревшим, потому что принц «буквально преследует Белоснежку».
Кроме того, звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж высказался о продвижении фильмом негативных стереотипах о маленьких людях. «Буквально ни на что не обижаюсь, но я был несколько ошарашен. Они очень гордились тем, что выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, но вы все равно рассказываете историю „Белоснежки и семи гномов“. Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы там делаете», — сказал актер в подкасте «WTF With Mark Maron» в январе 2024 года.
Вскоре после высказываний Динклейджа Disney заявила, что «использует другой подход к персонажам, чтобы избежать усиления стереотипов оригинального мультфильма».
Параллельно актеры оказались втянуты в конфликт политических взглядов. Зеглер пропагандирует лозунг «Free Palestine», а израильтянка Гадот открыто поддержала свою родную страну в соцсетях, а также в речи 4 марта на ежегодном саммите Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке.
«Никогда не думала, что на улицах Соединенных Штатов и разных городов мира мы увидим людей, которые не осуждают ХАМАС, а празднуют, оправдывают и радуются массовому убийству евреев», — сказала она.