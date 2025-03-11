Премьера «Белоснежки» состоится без участия прессы из‑за скандалов вокруг фильма

Кроме того, звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж высказался о продвижении фильмом негативных стереотипах о маленьких людях. «Буквально ни на что не обижаюсь, но я был несколько ошарашен. Они очень гордились тем, что выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, но вы все равно рассказываете историю „Белоснежки и семи гномов“. Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы там делаете», — сказал актер в подкасте «WTF With Mark Maron» в январе 2024 года.