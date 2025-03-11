В приквеле «Блондинки в законе» маму Эль Вудс сыграет Джун Дайана Рафаэль

Американская актриса Джун Дайана Рафаэль, известная по фильмам «8-битное Рождество» и «Та еще парочка», снимется в сериале «Эль» — приквеле комедии «Блондинка в законе». Об этом сообщил Deadline.
Рафаэль сыграет мать главной героини шоу. Ее будут звать Ева. Она образец для подражания юной Эль, утонченная и прагматичная перфекционистка. В образе Евы ранее в фильме появлялась Тейн МакКлюр.
Роль Эль в сериале исполнит Лекси Майнтри. Шоу расскажет о жизни любимой героини в старшей школе. Когда проект выйдет на экраны, пока неясно. Его выпустит Prime Video.
Шоураннерами «Эль» выступят Лора Киттрелл и Кэролайн Дрис. Они же будут исполнительными продюсерами проекта вместе с Риз Уизерспун, Лорен Нойштедтер из Hello Sunshine и Марком Платтом.
Первые два эпизода сериала срежиссирует Джейсон Мур, постановщик фильма «Идеальный голос».
Уизерспун сыграла роль Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.