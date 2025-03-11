Мишель Рэндолф из «Землевладельца» появится в слешере «Крик-7»

Американская актриса Мишель Рэндолф, ставшая известной благодаря ролям в сериалах «Землевладелец» и «1923», снимется в слешере «Крик-7». Об этом сообщил Deadline.
Помимо Рэндолф, актерский состав картины пополнит Джимми Татро, снимавшийся в «Американском вандале» и «Вы сердечно приглашены». Кого именно сыграют артисты, пока не раскрывается.
Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».
Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года. В картине появятся Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Изабель Мей, Жасмин Савой Браун, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Джоэл МакХейл, Эйса Джерманн, Марк Консуэлос, Сэм Рехнер, Мэттью Лиллард, Анна Кэмп и Дэвид Аркетт.
«Крик-7» выпустят продакшен-компания Spyglass и студия Paramount Pictures. Его продюсерами стали Джеймс Вандербилт из Project X Entertainment, Уильям Шера и Пол Нейнштейн.
Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.