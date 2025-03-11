В тиктоке появится успокаивающая музыка для подростков, которые смотрят ролики допоздна

В тиктоке появится успокаивающая музыка, которая прервет просмотр роликов после 22.00. Этой функцией разработчики приложения хотят побудить подростков младше 16 лет убрать телефон и лечь спать, следует из блога TikTok.
После 22.00 на весь экран телефона появится напоминание об отдыхе под успокаивающую музыку. Если подросток проигнорирует его, то появится еще одно.
TikTok планирует расширить эту функцию расслабления в будущем и начать тестирование системы оповещения о медитации. Компания также добавила в режим родительского контроля функцию Time Away, закрывающую доступ к приложению в определенное время. У родителей также появится возможность просматривать подписки ребенка, его подписчиков и черный список.
Соцсеть продолжит использовать технологию контроля возраста, включая машинное обучение, чтобы дети младше 13 лет не могли пользоваться приложением.
В начале марта Би-би-си выяснила, что TikTok получает прибыль от сексуализированных трансляций с участием детей. Девушки из Кении, которые начали снимать откровенные ролики в подростковом возрасте, поделились своими историями.