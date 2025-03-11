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В тиктоке появится успокаивающая музыка для подростков, которые смотрят ролики допоздна

Сегодня в 14:55
Фото: Aaron Weiss/Unsplash

В тиктоке появится успокаивающая музыка, которая прервет просмотр роликов после 22.00. Этой функцией разработчики приложения хотят побудить подростков младше 16 лет убрать телефон и лечь спать, следует из блога TikTok.

После 22.00 на весь экран телефона появится напоминание об отдыхе под успокаивающую музыку. Если подросток проигнорирует его, то появится еще одно.

© TikTok

TikTok планирует расширить эту функцию расслабления в будущем и начать тестирование системы оповещения о медитации. Компания также добавила в режим родительского контроля функцию Time Away, закрывающую доступ к приложению в определенное время. У родителей также появится возможность просматривать подписки ребенка, его подписчиков и черный список.

Соцсеть продолжит использовать технологию контроля возраста, включая машинное обучение, чтобы дети младше 13 лет не могли пользоваться приложением.

В начале марта Би-би-си выяснила, что TikTok получает прибыль от сексуализированных трансляций с участием детей. Девушки из Кении, которые начали снимать откровенные ролики в подростковом возрасте, поделились своими историями.

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