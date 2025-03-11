Стивен Дорфф, Рада Митчелл и Кристиана Капотонди снимутся в ромкоме «No Place Like Rome»

Стивен Дорфф («Блэйд», «Настоящий детектив»), Рада Митчелл («Черная дыра», «Сайлент-Хилл») и Кристиана Капотонди («Сисси») снимутся в инди-ромкоме «No Place Like Rome» от итальянской режиссерки Чечилии Миньюкки, пишет Variety.
Съемки американо-итальянского фильма начались в Риме. Картина рассказывает об эмоционально нестабильном американском фотографе Конноре (Дорфф), приехавшем в Вечный город из Нью-Йорка на рождественские праздники, чтобы совместить работу и отпуск.
Вскоре Коннор пересекается с привлекательной экстравертной кураторшей итальянского музея (Капотонди). После того как она помогает ему сделать несколько снимков, Коннор решает остаться в столице Италии подольше.
В фильме также снимаются Элизабетта Де Пало, Эдоардо Натоли, Себастьяно Пигацци и Мартина Якомелли.
Среди предыдущих работ Миньюкки — ромком «Жизнь вверх ногами» с Бобом Оденкерком, Радой Митчелл и Дэнни Хьюстоном, а также комедия «Истекший» с Самантой Мортон, Джейсоном Патриком и Тери Гарр.