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Стивен Дорфф, Рада Митчелл и Кристиана Капотонди снимутся в ромкоме «No Place Like Rome»

Сегодня в 16:09
Фото: Fox Entertainment

Стивен Дорфф («Блэйд», «Настоящий детектив»), Рада Митчелл («Черная дыра», «Сайлент-Хилл») и Кристиана Капотонди («Сисси») снимутся в инди-ромкоме «No Place Like Rome» от итальянской режиссерки Чечилии Миньюкки, пишет Variety.

Съемки американо-итальянского фильма начались в Риме. Картина рассказывает об эмоционально нестабильном американском фотографе Конноре (Дорфф), приехавшем в Вечный город из Нью-Йорка на рождественские праздники, чтобы совместить работу и отпуск.

Вскоре Коннор пересекается с привлекательной экстравертной кураторшей итальянского музея (Капотонди). После того как она помогает ему сделать несколько снимков, Коннор решает остаться в столице Италии подольше.

В фильме также снимаются Элизабетта Де Пало, Эдоардо Натоли, Себастьяно Пигацци и Мартина Якомелли.

Среди предыдущих работ Миньюкки — ромком «Жизнь вверх ногами» с Бобом Оденкерком, Радой Митчелл и Дэнни Хьюстоном, а также комедия «Истекший» с Самантой Мортон, Джейсоном Патриком и Тери Гарр.

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