Исследование: риск смерти у мужчин с низким либидо выше на 69%, чем у сексуально активных

Японские ученые выяснили, что риск смерти у мужчин с низким либидо выше на 69%, чем у мужчин, имеющих активную сексуальную жизнь. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Plos.
Согласно ему, не испытывающие интереса к сексу мужчины чаще болеют диабетом и раком. Коэффициент риска смерти исследователи вычислили с поправкой на такие факторы, как гипертония, курение, употребление алкоголя, образование, психологический стресс и семейное положение.
Специалисты сравнили показатели здоровья и образ жизни почти 20 000 японцев в возрасте 40 лет и старше. Среди них было 7500 мужчин и свыше 11 000 женщин. Исследование длилось девять лет. За это время умерли 503 человека.
Из участников исследования 8,3% мужчин и 16,1% женщин рассказали об отсутствии сексуального интереса. Вне зависимости от состояния либидо, смертность у мужчин оказалась выше. Интересно, что, судя по результатам исследования, на риски смерти у женщин либидо не влияет.
«Отсутствие сексуального интереса было связано с более старшим возрастом, более высокой распространенностью употребления алкоголя в прошлом, диабетом, низкой частотой смеха, психологическим стрессом и более низким уровнем образования у мужчин», — отметили ученые.