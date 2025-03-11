В креме от акне Effaclar Duo обнаружили канцероген. L’Oréal отзывает все партии в США

L’Oréal отзывает все партии средства от акне Effaclar Duo в США из опасений, что кремы загрязнены бензолом — известным канцерогеном. Об этом сообщает Bloomberg.
Effaclar Duo, продающийся под брендом La Roche-Posay, содержит бензоила пероксид, который убивает бактерии и помогает лечить акне. При определенных условиях бензоила пероксид может разлагаться и образовывать бензол, который в больших концентрациях способен вызывать лейкоз.
Еще год назад независимая лаборатория Valisure из Коннектикута обнаружила загрязнение бензолом во многих популярных средствах с бензоила пероксидом и тогда же обратилась в Управление по контролю качества США (FDA) с просьбой отозвать загрязненные продукты.
В L’Oréal сообщили, что тестирование выявило «следовые количества загрязнителя» в одной партии продукта. «Поэтому в тесном сотрудничестве с FDA мы решили проактивно изъять из продажи ограниченные оставшиеся партии текущей формулы Effaclar Duo», ― сказали в компании.
Там добавили, что с 2024 года они разрабатывают улучшенную формулу Effaclar Duo. Вскоре она должна поступить в продажу.
Ранее Valisure обнаружила повышенные уровни бензола в средствах от акне от Clinique, Clearasil и Up & Up от Target. За последние четыре года лаборатория также выявила бензол в солнцезащитных кремах, антиперспирантах, сухих шампунях и антисептиках для рук. Многие из этих товаров были отозваны после дальнейшей проверки со стороны FDA.