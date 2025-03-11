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Disney выиграл суд о нарушении авторских прав на «Моану»

Сегодня в 15:05
Фото: Walt Disney Company

Суд присяжных снял с Disney обвинения в нарушении авторских прав на фильм «Моана», пишет Variety.

Иск против компании подал в 2020 году аниматор Бак Вудалл. Он заявил, что «Моана» основана на его работе под названием «Баки — воин волн».

После двухнедельного разбирательства в федеральном суде Лос-Анджелеса присяжные в составе восьми человек единогласно пришли к выводу, что у Disney не было доступа к сценарию 2011 года или более ранним вариантам.

«Мы невероятно гордимся коллективной работой, которая была проделана при создании „Моаны“, и рады, что присяжные пришли к выводу, что они не имеют никакого отношения к работам истца», — заявил представитель Disney.

Поскольку присяжные постановили, что у создателей фильма не было доступа к сценарию, им не пришлось рассматривать вопрос о том, являются ли эти два произведения схожими.

Вудалл, проживающий в Нью-Мексико, заявил сходстве между своей работой и оригинальным фильмом 2016 года «Моана». Он утверждал, что в обоих проектах речь идет о подростках, которые, не подчиняясь родительскому приказу, отправляются в опасное путешествие и спасают полинезийский остров. Он указал и на другие другие сходства сюжетов, например навигацию по звездам, полубога с татуировками и выживание в морской буре.

Вудалл утверждает, что в 2004 году он предложил проект сводной сестре своей невестки, которая работала ассистентом в отделе по производству игрового кино Disney. Согласно судебным документам, позже родственница предложила сценарий Walt Disney Animation Studios, но студия не приняла проект.

Disney утверждала, что «Моана» была создана самостоятельно много лет спустя и что нет никаких доказательств того, что кто‑то из режиссеров имел доступ к работе Вудалла. Юристы Disney также отметили многочисленные различия между двумя работами.

«Баки — белый, Моана — уроженка Океании. Баки — житель материковой части США, а Моана — коренная жительница вымышленного острова Мотунуи. Баки живет в современном мире, а Моана — тысячи лет назад. Баки — обычный подросток, а Моана — будущий вождь своего народа. Баки хочет научиться серфингу, а Моана — продолжить гордую историю своего народа как величайших океанских путешественников, которых когда‑либо знал мир», — заявили юристы.

В ноябре судья постановил, что большинство претензий Вудалла не имеют срока давности, поскольку фильм вышел на экраны в 2016 году. Однако иск к Buena Vista Home Entertainment, дочерней компании Disney, занимающейся выпуском фильмов на физических носителях, остался в силе, поскольку DVD был выпущен в 2017 году.

Адвокаты Disney отказались от комментариев, покинув зал суда. Адвокат Вудалла сказал, что он разочарован и рассмотрит дальнейшие действия своего клиента.

В январе 2025-го Вудалл подал отдельный иск, утверждая, что «Моана-2» также нарушает авторские права на его сценарий. Это дело все еще находится на рассмотрении.

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Теги:
Walt Disney
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