Disney выиграл суд о нарушении авторских прав на «Моану»

Вудалл, проживающий в Нью-Мексико, заявил сходстве между своей работой и оригинальным фильмом 2016 года «Моана». Он утверждал, что в обоих проектах речь идет о подростках, которые, не подчиняясь родительскому приказу, отправляются в опасное путешествие и спасают полинезийский остров. Он указал и на другие другие сходства сюжетов, например навигацию по звездам, полубога с татуировками и выживание в морской буре.