В США 4-летний мальчик вызвал полицию из‑за мамы, которая съела его мороженое

Полицейские все равно приехали на вызов, чтобы убедиться, что сообщение о мороженом не было чем иносказательным кличем о помощи. Хозяйка дома очень удивилась, когда увидела на пороге правоохранителей. Мальчик объяснил, что очень расстроился, когда его мороженое оказалось в желудке у мамы, и хотел ее ареста.