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В США 4-летний мальчик вызвал полицию из‑за мамы, которая съела его мороженое

Сегодня в 13:58
Фото: Associated Press/YouTube

В штате Висконсин (США) 4-летний мальчик позвонил в полицию и сказал, что его маму нужно арестовать. Он пожаловался на ее плохое поведение, и правоохранители пришли к нему на помощь, сообщает CNN.

«Приезжайте и заберите мою маму», — сказал ребенок диспетчеру службы 911. Затем в разговор вмешалась виновница переполоха, несмотря на яростные возражения сына, и прояснила ситуацию: «О, этот малыш забрал трубку, а ему четыре года. Я съела его мороженое, поэтому, вероятно, он звонит 911».

Полицейские все равно приехали на вызов, чтобы убедиться, что сообщение о мороженом не было чем иносказательным кличем о помощи. Хозяйка дома очень удивилась, когда увидела на пороге правоохранителей. Мальчик объяснил, что очень расстроился, когда его мороженое оказалось в желудке у мамы, и хотел ее ареста.

Associated Press/YouTube

В конце концов мальчик согласился не выдвигать обвинения против матери и признался, что просто очень хочет мороженого. Через пару дней офицеры полиции привезли ему два шарика мороженого с посыпкой.

В ноябре 2024-го 10-летний школьник в том же штате Висконсине вызвал полицию, потому что не мог справиться с домашним заданием по математике. Диспетчерша ответила ему, что телефонная линия не предназначена для таких вопросов, но все равно помогла решить задачку вместе с коллегами.

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