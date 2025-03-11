Самцы синекольчатых осьминогов вводят самкам яд во время секса, чтобы те их не съели

Синекольчатый осьминог — это крошечный, очень опасный головоногий моллюск, который часто встречается на мелководных рифах и в приливных бассейнах. Один из четырех видов синекольчатых осьминогов использует чрезвычайно сильный нейротоксин тетродотоксин, который также встречается у иглобрюхов, чтобы обездвижить свою жертву.