Самцы синекольчатых осьминогов вводят самкам яд во время секса, чтобы те их не съели

Самцы синекольчатых осьминогов парализуют самок ядом, чтобы те их не съели, говорится в новом исследовании, которым поделилась The Guardian.
Синекольчатый осьминог — это крошечный, очень опасный головоногий моллюск, который часто встречается на мелководных рифах и в приливных бассейнах. Один из четырех видов синекольчатых осьминогов использует чрезвычайно сильный нейротоксин тетродотоксин, который также встречается у иглобрюхов, чтобы обездвижить свою жертву.
Новое исследование показывает, что самцы синекольчатых осьминогов используют точный укус, чтобы ввести яд в аорту самки в начале спаривания. Самки осьминогов достигают размера мяча для гольфа — это в 2–5 раз больше, чем самцы. Кроме того, самки склонны поедать своих партнеров.
«Когда самки синекольчатых осьминогов откладывают яйца, они проводят около шести недель без питания, только ухаживая за яйцами. Им действительно требуется много энергии, чтобы выдержать этот процесс высиживания», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Чун Вень-Сун из Университета Квинсленда.
У самцов осьминогов есть специальное щупальце для спаривания, известное как гектокотилус, которая переносит капсулу со спермой в яйцевод самки. Самцы выработали особые стратегии, чтобы не стать жертвой своих партнеров во время копуляции.
Исследователи наблюдали, как самцы осьминогов обездвиживали самок во время брачных сессий, которые длились от 40 до 75 минут. Когда тетродотоксин начал действовать, самки перестали дышать примерно через восемь минут, побледнели, а их зрачки перестали реагировать на свет.
«Спаривание заканчивалось, когда самки восстанавливали контроль над своими руками и отталкивали самцов», — отметили ученые. Они подчеркнули, что ни одна из самок не умерла во время копуляции, и они нормально питались на следующий день, что говорит об устойчивости к тетродотоксину.
Чун назвал необычную технику спаривания у синекольчатых осьминогов эволюционной «гонкой вооружений» между двумя полами. «Поскольку самки стали намного крупнее и сильнее… самцу в конце концов потребовалась особая стратегия, чтобы убедиться, что его гены могут быть переданы следующему поколению», — добавил он.