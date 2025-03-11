В китайском храме туристы выстраиваются в очередь, чтобы дать коту пять

Кот из храма Сиюань в китайском Сучжоу покорил соцсети необычным ритуалом. Он благословляет гостей, давая им «пятюни». Об этом пишет South China Morning Post
Видео с участием пушистого «священника», украшенного массивной золотой цепью, собрало больше 1,6 млн просмотров в тиктоке и превратили храм в место паломничества туристов и местных жителей.
Четырехлетний мейн-кун по прозвищу Мармеладик (Jellybean) принадлежит местному жителю Лю. По словам мужчины, кот обожает греться на солнце у храма, а ритуал «дай пять» начал спонтанно — посетители стали подставлять ладони, и Джеллибин поддержал игру. Вскоре очередь за «благословением» растянулась на полчаса.
«Это исцеляет», — призналась одна из туристок, приезжавшая три дня подряд. В сети уверены, что хлопок кота по лапке может принести богатство или удачу.
Храм был построен еще при династии Юань (XIII век) и заслужил славу «кошачьего рая» — здесь живут десятки бездомных котов. В отличие от них, Мармеладик домашний. Лю даже транслировал прогулки питомца в соцсетях, пока зрители не заметили, что кот стал реже поднимать лапу.
«У него забастовка!» — пошутили пользователи, упрекнув хозяина в эксплуатации.
После волны критики Лю заявил, что не хотел делать из кота инфлюэнсера и стал реже ходить в храм.
«Слишком много внимания — это вредно для Мармеладика», — пояснил он. Ранее в интервью Лю упоминал, что солнечные ванны помогают коту бороться с ушным клещом, подсушивая лекарства.
Тем временем администрация храма, где входной билет стоит 5 юаней (около 70 центов), лишь разводит руками. «Мы не имеем отношения к коту, но рады, что он привлекает туристов», — отметили сотрудники.