В китайском храме туристы выстраиваются в очередь, чтобы дать коту пять

Храм был построен еще при династии Юань (XIII век) и заслужил славу «кошачьего рая» — здесь живут десятки бездомных котов. В отличие от них, Мармеладик домашний. Лю даже транслировал прогулки питомца в соцсетях, пока зрители не заметили, что кот стал реже поднимать лапу.