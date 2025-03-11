Китаянка клонировала своего умершего пса. Новое животное почти идентично ему ― внешне и по характеру

В возрасте 10 лет у Джокера начались проблемы с сердцем: он часто кашлял, хрипел и подергивался. Сюй возила его в шанхайскую ветклинику каждые две недели, но это не помогло. В ноябре 2022-го пес умер от сердечного приступа.