Китаянка клонировала своего умершего пса. Новое животное почти идентично ему ― внешне и по характеру

Жительница города Ханчжоу на востоке Китая потратила 160 тыс. юаней (22 тыс. долларов США), что воссоздать своего умершего пса с помощью образца кожи. Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщина по фамилии Сюй купила добермана по кличке Джокер в 2011 году. По словам китаянки, Джокер был ее верным спутником и дарил одинокой женщине «незаменимое чувство безопасности».
В возрасте девяти лет собаке потребовалась операция по удалению злокачественной саркомы на шее. Из‑за рисков, связанных с анестезией, пес перенес операцию без наркоза, но вел себя спокойно.
«Он всегда был таким доверчивым и сильным, мужественно переносящим боль», ― прокомментировала хозяйка.
В возрасте 10 лет у Джокера начались проблемы с сердцем: он часто кашлял, хрипел и подергивался. Сюй возила его в шанхайскую ветклинику каждые две недели, но это не помогло. В ноябре 2022-го пес умер от сердечного приступа.
Смерть питомца глубоко ранила хозяйку. У женщины появилась бессонница, ослаб иммунитет, она начала часто болеть.
Сюй на протяжении многих лет следила за индустрией клонирования домашних животных в КНР, поскольку имела опыт работы в медицинской сфере. Еще до смерти Джокера она обратилась в одну из компаний, чтобы при необходимости ей создали копию животного.
Когда ее любимый пес скончался, специалисты взяли небольшие кусочки кожи с его живота и кончиков ушей. Из них извлекли клетки, а затем их ядра перенесли в яйцеклетку другого животного ― так получилось создать эмбрион. После этого его имплантировали суррогатной матери, которая выносила и родила клона.
Примерно через год после того, как Сюй согласилась на проведение процедуры, ей прислали заключение УЗИ, которое подтвердило успешное развитие эмбриона. В феврале 2024-го, перед наступлением китайского Нового года, женщина забрала нового питомца. Она решила назвать его Маленький Джокер.
Со временем Сюй заметила у него много сходств со своим предыдущим псом. Их внешность почти идентична, у обоих есть даже отличительное черное пятно возле носа. Как и Джокер, его клон любит воровать носки, пьет воду таким же образом, а его характер столь же послушный и нежный.
Забота о новом питомце помогла китаянке на время заглушить боль утраты. Но она рассматривает Маленького Джокера не как замену, а как полноценную, независимую жизнь.