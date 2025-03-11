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Китаянка клонировала своего умершего пса. Новое животное почти идентично ему ― внешне и по характеру

Сегодня в 13:58
Фото: Weixin/iiirenwu

Жительница города Ханчжоу на востоке Китая потратила 160 тыс. юаней (22 тыс. долларов США), что воссоздать своего умершего пса с помощью образца кожи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Сюй купила добермана по кличке Джокер в 2011 году. По словам китаянки, Джокер был ее верным спутником и дарил одинокой женщине «незаменимое чувство безопасности».

В возрасте девяти лет собаке потребовалась операция по удалению злокачественной саркомы на шее. Из‑за рисков, связанных с анестезией, пес перенес операцию без наркоза, но вел себя спокойно.

«Он всегда был таким доверчивым и сильным, мужественно переносящим боль», ― прокомментировала хозяйка.

Джокер
© Weixin/iiirenwu

В возрасте 10 лет у Джокера начались проблемы с сердцем: он часто кашлял, хрипел и подергивался. Сюй возила его в шанхайскую ветклинику каждые две недели, но это не помогло. В ноябре 2022-го пес умер от сердечного приступа.

Смерть питомца глубоко ранила хозяйку. У женщины появилась бессонница, ослаб иммунитет, она начала часто болеть.

Сюй на протяжении многих лет следила за индустрией клонирования домашних животных в КНР, поскольку имела опыт работы в медицинской сфере. Еще до смерти Джокера она обратилась в одну из компаний, чтобы при необходимости ей создали копию животного.

Когда ее любимый пес скончался, специалисты взяли небольшие кусочки кожи с его живота и кончиков ушей. Из них извлекли клетки, а затем их ядра перенесли в яйцеклетку другого животного ― так получилось создать эмбрион. После этого его имплантировали суррогатной матери, которая выносила и родила клона.

Примерно через год после того, как Сюй согласилась на проведение процедуры, ей прислали заключение УЗИ, которое подтвердило успешное развитие эмбриона. В феврале 2024-го, перед наступлением китайского Нового года, женщина забрала нового питомца. Она решила назвать его Маленький Джокер.

Со временем Сюй заметила у него много сходств со своим предыдущим псом. Их внешность почти идентична, у обоих есть даже отличительное черное пятно возле носа. Как и Джокер, его клон любит воровать носки, пьет воду таким же образом, а его характер столь же послушный и нежный.

Маленький Джокер
© Weixin/iiirenwu

Забота о новом питомце помогла китаянке на время заглушить боль утраты. Но она рассматривает Маленького Джокера не как замену, а как полноценную, независимую жизнь.

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