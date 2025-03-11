Замеры показали, что только в семи странах загрязнение воздуха не превышает норму

Однако есть и прогресс, заметили в IQAir. Количество городов с рекомендованным содержанием PM2.5 в воздухе выросло с 9% в 2023-м до 17% в прошлом году. Уровень загрязнения воздуха в Индии, где расположены шесть из десяти самых грязных городов мира, снизился на 7% в период с 2023 по 2024 год. Дышать стало менее вредно и в Китае: качество воздуха в Пекине сейчас почти такое же, как в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, самом загрязненном городе Европы.