Замеры показали, что только в семи странах загрязнение воздуха не превышает норму

В 2024 году только в семи странах содержание токсичных частиц PM2.5 в воздухе не превышает норму. Исследование провела швейцарская компания IQAir, разрабатывающая технологии контроля качества воздуха.
Специалисты сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет The Guardian. Проверку прошли Австралия, Новая Зеландия, Эстония, Исландия и несколько островных государств, где среднегодовой уровень выбросов PM2.5 не превышает 5 мкг на кубический метр.
Наиболее загрязненным этим токсином воздух оказался в Чаде, Бангладеш, Пакистане, Демократической Республике Конго и Индии. Уровень PM2.5 в этих странах превышал рекомендуемые пределы как минимум в 10 раз, а в Чаде — в 18. В РФ городом с самым загрязненным воздухом оказался Красноярск, как и в прошлом году.
Британская газета со ссылкой на врачей пишет, что безопасного уровня содержания PM2.5 в воздухе не существует. Частицы попадают в кровоток и повреждают органы тела в любом случае. Следование рекомендациям могло бы спасти миллионы жизней: грязный воздух является вторым по влиянию фактором риска смерти после высокого кровяного давления, отмечает The Guardian.
Однако есть и прогресс, заметили в IQAir. Количество городов с рекомендованным содержанием PM2.5 в воздухе выросло с 9% в 2023-м до 17% в прошлом году. Уровень загрязнения воздуха в Индии, где расположены шесть из десяти самых грязных городов мира, снизился на 7% в период с 2023 по 2024 год. Дышать стало менее вредно и в Китае: качество воздуха в Пекине сейчас почти такое же, как в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, самом загрязненном городе Европы.