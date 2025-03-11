Американец заявил, что в него выстрелил собственный пес, пока он лежал в постели с подругой

Полицейские прибыли на вызов о несчастном случае к 4 утра. Там пострадавший мужчина Джералд Кирквуд сказал им, что лежал в постели, «расслаблялся» и «разговаривал» со своей подругой. В это время на кровать запрыгнул его годовалый питбуль Орео. Собака якобы «запрыгнула на кровать, зацепила лапой спусковую скобу и случайно нажала на курок».