Американец заявил, что в него выстрелил собственный пес, пока он лежал в постели с подругой

Полицейские прибыли на вызов о несчастном случае к 4 утра. Там пострадавший мужчина Джералд Кирквуд сказал им, что лежал в постели, «расслаблялся» и «разговаривал» со своей подругой. В это время на кровать запрыгнул его годовалый питбуль Орео. Собака якобы «запрыгнула на кровать, зацепила лапой спусковую скобу и случайно нажала на курок».
По данным полиции, мужчина получил скользящее ранение в верхнюю часть левого бедра. Пострадавший сказал, что его подруга после стрельбы покинула место происшествия, прихватив с собой оружие. Правоохранители нашли одну использованную гильзу на полу гостиной.
Пострадавшему обработали рану и доставили его в больницу. Его состояние оценивается как «некритическое».
Департамент безопасности Теннесси напомнил, что «безопасное и надежное хранение» огнестрельного оружия ― одна из самых важных обязанностей его владельцев.