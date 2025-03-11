В Госдуме предложили лишить фильмы Сарика Андреасяна финансирования после скандала в киношколе

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.