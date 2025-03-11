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В Госдуме предложили лишить фильмы Сарика Андреасяна финансирования после скандала в киношколе

Сегодня в 12:37
Фото: @sarik_andreasyan

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил пересмотреть финансирование проектов режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна», — сказано в его обращении к министру культуры России Ольге Любимовой.

Гусев отметил, что за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета выделили 590 млн рублей. 415 миллионов предоставили в виде безвозмездных субсидий, а 175 млн — в качестве возвратных средств Фонду кино. По словам депутата, результаты проката фильмов Андреасяна говорят о низкой востребованности среди зрителей.

Автор обращения также заявил, что в последнее время поведение режиссера вызывает «особую обеспокоенность». Гусев напомнил, что, недавно выступая перед студентами Московской киношколы, Андреасян допустил «некорректные высказывания» в адрес режиссера Андрея Тарковского. Творчество последнего он назвал достоянием российской и мировой культуры.

По словам депутата, в том разговоре Андреасян использовал нецензурную лексику, что «не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку». Гусев считает, что слова режиссера могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи, а также на репутации отечественного кино.

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

5 марта в сети появились кадры ссоры Андреасяна со студентами киношколы. Режиссер сказал, что «ненавидит авторское кино» и считает творчество Тарковского плохим. «Это деградирующий кинематограф, остался шестьдесят лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — ответил он одной из учениц. После этого он призвал реформировать обучение.

Позже режиссер принес извинения «за свой тон общения» со студентами Московской международной киношколы на недавней встрече. Он также сообщил, что ждет извинений от учеников и директора заведения за «оскорбительный и издевательский тон» в его адрес.

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