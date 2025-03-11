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Самолет Air India вернулся в пункт отправления из‑за засора туалетов пакетами и тряпками

Сегодня в 11:15
Фото: Martin Ti/Unsplash

Рейс авиакомпании Air India из США был вынужден развернуться из‑за засора туалетов пластиковыми пакетами, тряпками и одеждой, пишет Би-би-си.

Самолет, направлявшийся 5 марта из Чикаго в столицу Индии Дели, провел в воздухе несколько часов, прежде чем вернулся в американский город. Примерно через два часа полета члены экипажа сообщили, что некоторые туалеты «не работают». Позже они обнаружили, что 8 из 12 туалетов в бизнес- и эконом-классе нельзя использовать.

В этот момент самолет уже летел над Атлантическим океаном. Из‑за ограничений на ночные полеты в то время в большинстве европейских аэропортов пилоты решили вернуться в Чикаго для «комфорта и безопасности пассажиров».

В ходе расследования сотрудники авиакомпании обнаружили «полиэтиленовые пакеты, тряпки и одежду, которые были смыты и застряли в водопроводе» туалетов самолета.

Air India опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены пакеты с отходами, вычищенные из туалетов. На одной из фотографий член экипажа держит дренажную трубу, полностью набитую тряпками.

Все пассажиры и члены экипажа сошли на землю в Чикаго в штатном режиме, им предоставили жилье и альтернативные варианты перелета.

Air India заявила, что ранее уже находила в туалетах своих самолетов такие предметы, как одеяла, нижнее белье и подгузники. «Пользуясь случаем, мы призываем пассажиров использовать туалеты только по назначению», — говорится в заявлении компании.

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