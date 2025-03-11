Самолет Air India вернулся в пункт отправления из‑за засора туалетов пакетами и тряпками

Самолет, направлявшийся 5 марта из Чикаго в столицу Индии Дели, провел в воздухе несколько часов, прежде чем вернулся в американский город. Примерно через два часа полета члены экипажа сообщили, что некоторые туалеты «не работают». Позже они обнаружили, что 8 из 12 туалетов в бизнес- и эконом-классе нельзя использовать.