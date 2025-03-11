Самолет Air India вернулся в пункт отправления из‑за засора туалетов пакетами и тряпками

Рейс авиакомпании Air India из США был вынужден развернуться из‑за засора туалетов пластиковыми пакетами, тряпками и одеждой, пишет Би-би-си.
Самолет, направлявшийся 5 марта из Чикаго в столицу Индии Дели, провел в воздухе несколько часов, прежде чем вернулся в американский город. Примерно через два часа полета члены экипажа сообщили, что некоторые туалеты «не работают». Позже они обнаружили, что 8 из 12 туалетов в бизнес- и эконом-классе нельзя использовать.
В этот момент самолет уже летел над Атлантическим океаном. Из‑за ограничений на ночные полеты в то время в большинстве европейских аэропортов пилоты решили вернуться в Чикаго для «комфорта и безопасности пассажиров».
В ходе расследования сотрудники авиакомпании обнаружили «полиэтиленовые пакеты, тряпки и одежду, которые были смыты и застряли в водопроводе» туалетов самолета.
Air India опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлены пакеты с отходами, вычищенные из туалетов. На одной из фотографий член экипажа держит дренажную трубу, полностью набитую тряпками.
Все пассажиры и члены экипажа сошли на землю в Чикаго в штатном режиме, им предоставили жилье и альтернативные варианты перелета.
Air India заявила, что ранее уже находила в туалетах своих самолетов такие предметы, как одеяла, нижнее белье и подгузники. «Пользуясь случаем, мы призываем пассажиров использовать туалеты только по назначению», — говорится в заявлении компании.