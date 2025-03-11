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Издательство «АСТ» раскритиковали за сгенерированную ИИ обложку к новому «Ведьмаку»

Сегодня в 11:58
Иллюстрация: «АСТ»

Издательство «АСТ» раскритиковали за обложку новой книги из цикла «Ведьмак», которую сгенерировал искусственный интеллект. На внешний вид книги с переводом на русский язык обратило внимание крупнейшее англоязычное издание Redanian Intelligence, пишущее о «Ведьмаке».

Фанаты отметили смазанное лицо Геральта и прочие артефакты, которые допускает в своих генерациях ИИ. Писатель Алексей Поляринов сказал, что обложка у «самых лучших художников» стоит около 300 евро, и обвинил «АСТ» в «запредельной жадности».

В «АСТ» ситуацию пока никак не прокомментировали.

Изображение обложки «Перекрестка воронов» появилось 5 марта. В ближайшее время книга отправится в печать, а на полках появится в апреле. Над официальным переводом работал Вадим Кумок, который адаптировал предыдущую часть цикла.

«АСТ» эксклюзивно издает произведения польского писателя Анджея Сапковского с 1996 года. Суммарный тираж его книг, по данным «АСТ», составляет более 2,8 млн экземпляров. В честь скорого выхода «Перекрестка воронов» издательство опубликовало первую главу книги для свободного чтения.

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