Издательство «АСТ» раскритиковали за сгенерированную ИИ обложку к новому «Ведьмаку»

Издательство «АСТ» раскритиковали за обложку новой книги из цикла «Ведьмак», которую сгенерировал искусственный интеллект. На внешний вид книги с переводом на русский язык обратило внимание крупнейшее англоязычное издание Redanian Intelligence, пишущее о «Ведьмаке».
Фанаты отметили смазанное лицо Геральта и прочие артефакты, которые допускает в своих генерациях ИИ. Писатель Алексей Поляринов сказал, что обложка у «самых лучших художников» стоит около 300 евро, и обвинил «АСТ» в «запредельной жадности».
В «АСТ» ситуацию пока никак не прокомментировали.
Изображение обложки «Перекрестка воронов» появилось 5 марта. В ближайшее время книга отправится в печать, а на полках появится в апреле. Над официальным переводом работал Вадим Кумок, который адаптировал предыдущую часть цикла.
«АСТ» эксклюзивно издает произведения польского писателя Анджея Сапковского с 1996 года. Суммарный тираж его книг, по данным «АСТ», составляет более 2,8 млн экземпляров. В честь скорого выхода «Перекрестка воронов» издательство опубликовало первую главу книги для свободного чтения.