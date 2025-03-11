Издательство «АСТ» раскритиковали за сгенерированную ИИ обложку к новому «Ведьмаку»

Фанаты отметили смазанное лицо Геральта и прочие артефакты, которые допускает в своих генерациях ИИ. Писатель Алексей Поляринов сказал, что обложка у «самых лучших художников» стоит около 300 евро, и обвинил «АСТ» в «запредельной жадности».