«Да это же Бэтмобиль»: в Париже показали новый Jaguar Type 00

Поклонники Jaguar в сети встретили машину неоднозначно. Некоторые из них не сразу поверили, что ее не нарисовали компьютерной графикой. Часто встречались мнения, что модель сделали в видеоигре Roblox или она недоделана. Впрочем, иногда ее сравнивали с Бэтмобилем из мультфильмов про Темного рыцаря.