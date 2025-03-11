«Да это же Бэтмобиль»: в Париже показали новый Jaguar Type 00

Британский автобренд Jaguar показал концепт-кар Type 00 на улицах Парижа во время Парижской недели моды. Видео появилось в аккаунте компании в инстаграме*.
Автомобиль в новом синем цвете «French Ultramarine» продемонстрировал экстравагантный дизайн и способность двигаться автономно. Внимание к презентации также привлекла звезда «Солтберна» Барри Кеоган
Концепт выделяется необычным дизайном с огромными «бабочковыми» дверьми, низкой посадкой и агрессивной оптикой, а новый полуматовый синий цвет сменил прежний розовый и подчеркнул спортивный характер модели
Type 00 станет основой для серийного четырёхдверного электрического суперкара, который появится в конце 2025 года. Как заявил глава Jaguar Равдон Гловер, производственная версия сохранит радикальный стиль концепта: длинный капот, узкие светодиодные фары, покатую крышу и широкую колёсную базу. Технически новинка будет построена на платформе JEA, разработанной специально для электромобилей, с запасом хода до 692 км и мощностью 735 кВт (около 986 л. с.).
Интерьер серийной модели сфокусирован на роскоши и комфорте, а не на обилии технологий. Jaguar обещает «водительский» подход: салон будет использовать премиальные материалы, а системы помощи и мультимедиа будут дополнять, а не доминировать в опыте управления.
Поклонники Jaguar в сети встретили машину неоднозначно. Некоторые из них не сразу поверили, что ее не нарисовали компьютерной графикой. Часто встречались мнения, что модель сделали в видеоигре Roblox или она недоделана. Впрочем, иногда ее сравнивали с Бэтмобилем из мультфильмов про Темного рыцаря.
Многим не понравилось чрезвычайно медленное открытие дверей. Даже на видео заметно, что Кеоган высунул ногу из салона значительно раньше, чем поднялась дверь — видимо, он тоже не был готов к такому неспешному выходу.
Автомобиль представили в начале декабря 2024 года. Компания назвала его «концептом со смелыми формами и смелыми пропорциями, который вдохновит будущие Jaguar». Однако пользователи в сети сравнили новинку с «Розовой пантерой» и «Барби».
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.