Адвоката Министерства юстиции уволили после отказа возвращать Мелу Гибсону право на оружие

Ойер призналась, она с опаской отнеслась к восстановлению Гибсона в правах на оружие: он не проходил проверку на благонадежность, как другие кандидаты. В 2011 году обладатель премии «Оскар» признал себя виновным в избиении своей тогдашней подруги.