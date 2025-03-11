Адвоката Министерства юстиции уволили после отказа возвращать Мелу Гибсону право на оружие

Бывший прокурор США по помилованиям Элизабет Г.Ойер утверждает, что ее уволили на следующий день после того, как она отказалась рекомендовать восстановить права на оружие актеру Мелу Гибсону, сообщила The New York Times.
По словам Ойер, около двух недель назад она отправила служебную записку, в которой рекомендовала восстановить права на хранение оружия девяти ранее осужденным кандидатам после тщательного рассмотрения. После отправки одобрения она получила записку с просьбой «добавить в список Мела Гибсона». В письме содержалось письмо адвоката Гибсона высокопоставленным чиновникам Министерства юстиции.
Ойер призналась, она с опаской отнеслась к восстановлению Гибсона в правах на оружие: он не проходил проверку на благонадежность, как другие кандидаты. В 2011 году обладатель премии «Оскар» признал себя виновным в избиении своей тогдашней подруги.
«Возвращение права на хранение оружия бытовым абьюзерам — это серьезный вопрос, который, на мой взгляд, нельзя решать легкомысленно. Ранее мы неоднократно наблюдали, что у этого могут быть реальные последствия», — пояснила Ойер.
Она отправила письмо своему начальству, в котором сообщила, что не может рекомендовать восстановить права Гибсона на оружие. Через несколько часов ей позвонил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш и сказал, что «было бы разумно дать такую рекомендацию» из‑за «личных отношений актера с президентом Трампом».
В январе за несколько дней до инаугурации Дональд Трамп назначил Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта специальными послами, которым поручено помочь восстановить кинопроизводство в Голливуде, потерянное из‑за зарубежных съемочных площадок.
«Я буквально не сомкнула глаз в ту ночь. Я понимала: положение, в котором я оказалась, потребует от меня либо поступиться своими твердыми взглядами и этическими нормами, либо, скорее всего, приведет к потери возможности участвовать в этих обсуждениях в дальнейшем», — сказала Ойер.
По словам Ойер, в пятницу утром она отправила еще одну записку, в которой говорилось, что она по-прежнему не может дать свою рекомендацию. Через несколько часов ее вызвали с совещания в офис. Там ее ждали два сотрудника службы безопасности с письмом, в котором сообщалось, что она уволена.