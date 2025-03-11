В ВШЭ составили портрет среднего класса в России: зарплата ― 75 тыс., возраст ― от 25 до 55

75% представителей среднего класса без проблем могут купить товары длительного пользования, но покупка авто будет для них затруднительной. 19% могут позволить себе новый автомобиль, но не считают, что совсем не стеснены в средствах. Лишь 6% заявляют, что могут себе ни в чем не отказывать.