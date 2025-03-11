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В ВШЭ составили портрет среднего класса в России: зарплата ― 75 тыс., возраст ― от 25 до 55

Сегодня в 10:41
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Центр анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ составил портрет городского среднего класса в России. Результатами исследования поделился РБК.

Выяснилось, что представители среднего класса в РФ зарабатывают в среднем 75 тыс. рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тыс. рублей.

Примерный портрет россиянина, входящего в средний класс, таков: это мужчина или женщина возрастом от 25 до 55 лет. У подавляющего большинства (72%) есть семья, у половины (48%) ― несовершеннолетние дети.

45% всех представителей среднего класса работают по найму в коммерческом секторе, еще 21% — в бюджетной сфере (в образовании, здравоохранении и госуправлении). У 15% есть свой бизнес, 12% не работают, а 7% имеют какую‑то другую занятость.

Предприниматели зарабатывают в среднем 86 тыс. рублей в месяц, наемные работники ― 78 тыс., работники бюджетной сферы ― 64 тыс. У 34% есть доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% получают пенсию.

75% представителей среднего класса без проблем могут купить товары длительного пользования, но покупка авто будет для них затруднительной. 19% могут позволить себе новый автомобиль, но не считают, что совсем не стеснены в средствах. Лишь 6% заявляют, что могут себе ни в чем не отказывать.

Кроме продуктов питания, оплаты коммунальных услуг и покупки одежды, самыми распространенными статьями расходов среднего класса стали: оплата мобильной связи и интернета (есть у 84% респондентов), проезд в транспорте и топливо (74%), лекарства (72%), услуги по уходу за собой (65%), питание вне дома и готовая еда (64%), корм, товары и услуги для домашних животных (52%), алкогольные напитки (50%).

У 26% опрошенных были в течение года выплаты по долгам, кредитам и микрозаймам, а у 21% — по ипотеке.

На туристические поездки и отпуск семьи среднего класса в среднем тратили за год 114 тыс. рублей, при этом разброс сумм в ответах был от 10–20 тыс. до 1 млн. В среднем домохозяйства тратили на профессиональное обучение взрослых по 74 тыс. рублей, а на образование детей — 50 тыс.

Исследование основано на онлайн-опросе 3000 жителей городов с населением более 100 тыс. человек. Для включения в выборку респондент должен считать, что у него высокое материальное положение. Кроме того, он должен соответствовать еще одному критерию ― наличию высшего образования или высокому социально-профессиональному статусу (руководящая должность или собственный бизнес).

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Теги:
ВШЭ
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