Кей-поп-певца Wheesung нашли мертвым в его квартире

Южнокорейский певец Wheesung скончался в возрасте 43 лет, пишет The Guardian.
Спасатели нашли Чхве Ви Сона без сознания в его квартире после того, как его мать позвала на помощь, сообщают местные СМИ. Полиция сообщила, что не обнаружила никаких признаков преступления, но предупредила, что с момента смерти прошло «значительное количество времени» и необходимо провести вскрытие.
«Артист Wheesung покинул нас», — подтвердило во вторник его агентство Tajoy Entertainment, назвав своих сотрудников и коллег «глубоко скорбящими».
Wheesung, у которого была целая серия хитов в Южной Корее, включая популярную кавер-версию песни Крейга Дэвида «Insomnia», должен был выступить вместе с певицей KCM в юго-восточном городе Тэгу в эти выходные.
В своем последнем сообщении в социальных сетях Wheesung объявил о предстоящем концерте и написал: «Потеря веса завершена. Увидимся 15 марта».
С момента своего дебюта в 2002 году Wheesung стал популярен в Южной Корее благодаря множеству хитов, включая вошедшую в чарт «With Me».
Но его музыкальная карьера пошла под откос в 2021 году, когда он был осужден и приговорен к условному тюремному заключению за использование пропофола — хирургического анестетика, которым иногда злоупотребляют в рекреационных целях. Передозировка этим наркотиком стала причиной смерти Майкла Джексона в 2009 году.