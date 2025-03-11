Кей-поп-певца Wheesung нашли мертвым в его квартире

Спасатели нашли Чхве Ви Сона без сознания в его квартире после того, как его мать позвала на помощь, сообщают местные СМИ. Полиция сообщила, что не обнаружила никаких признаков преступления, но предупредила, что с момента смерти прошло «значительное количество времени» и необходимо провести вскрытие.