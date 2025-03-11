Режиссер «Потока» раскрутил кота из мультика и превратил в мем

Режиссер оскароносного мультфильма «Поток» сделал кота — главного героя мемом. Ролик появился в твиттере постановщика.
Латвийский режиссер-аниматор Гинт Зильбалодис поделился видео с котиком из своей картины. Видео выполнено в стиле вирального тренда «Oiia Oiia» из тиктока под одноименный трек электронного дуэта W&W. В нем кот крутится на фоне визуалайзера.
«Вот чем нужно заниматься после победы на „Оскаре“», — пошутил автор мультфильма. Он добавил, что мысль сделать такой ролик не приходила ему в голову, пока ее не предложил посетитель его паблик-тока в Китае.
«Поток» оказался неожиданным победителем «Оскара» в номинации на лучший анимационный проект 2024 года. В течение четырех с половиной лет Зильбалодис вместе с командой кинематографистов делал проект целиком в бесплатной программе Blender и закончил его за несколько дней до отправки на фестиваль в Канны.
Недавно авторы «Потока» рассказывали, что озвучили капибару голосом маленького верблюжонка. По их мнению, животное лучше подошло на роль.
Они использовали в картине только естественные звуки зверей, но реальный голос капибары показался им слишком высоким и тонким для пассивного и миролюбивого персонажа.