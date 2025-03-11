«Сорвиголова: Рожденный заново» получил лучший старт года на Disney+

Ранее сообщалось, что у драматического сериала «Рай» набралось 7 млн просмотров за первые девять дней трансляции на Hulu и Disney+. У прошлогодних премьер есть более впечатляющие результаты. Сериал Marvel «Это все Агата» собрал 9,3 млн просмотров за первые семь дней, «Аколит» во вселенной «Звездных войн» — 11,1 млн за пять дней.