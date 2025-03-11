«Сорвиголова: Рожденный заново» получил лучший старт года на Disney+

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» собрал 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+. Это лучший старт на стриминге в этом году, сообщает Variety.
Количество просмотров посчитали, разделив общее время стриминга эпизодов на их продолжительность.
Disney+ редко делится показателями оригинальных сериалов на своем стриминге, что затрудняет сравнение. Однако когда такие данные появляются, то можно считать, что ими остались довольны.
Ранее сообщалось, что у драматического сериала «Рай» набралось 7 млн просмотров за первые девять дней трансляции на Hulu и Disney+. У прошлогодних премьер есть более впечатляющие результаты. Сериал Marvel «Это все Агата» собрал 9,3 млн просмотров за первые семь дней, «Аколит» во вселенной «Звездных войн» — 11,1 млн за пять дней.
«Сорвиголова: Рожденный заново» ― одновременно перезапуск и продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix, который выходил с 2015 по 2018 год. По сюжету адвокат-супергерой попытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову вновь сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия, а Тони Далтон ― к роли Джека Дюкейна, он же Мечник.
Еще до старта первого сезона, который состоялся 4 марта, Marvel решила продлить сериал. Выход второго сезона намечен на 2026 год.