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«Сорвиголова: Рожденный заново» получил лучший старт года на Disney+

Сегодня в 08:52
Иллюстрация: Marvel

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» собрал 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+. Это лучший старт на стриминге в этом году, сообщает Variety.

Количество просмотров посчитали, разделив общее время стриминга эпизодов на их продолжительность.

Disney+ редко делится показателями оригинальных сериалов на своем стриминге, что затрудняет сравнение. Однако когда такие данные появляются, то можно считать, что ими остались довольны.

Ранее сообщалось, что у драматического сериала «Рай» набралось 7 млн просмотров за первые девять дней трансляции на Hulu и Disney+. У прошлогодних премьер есть более впечатляющие результаты. Сериал Marvel «Это все Агата» собрал 9,3 млн просмотров за первые семь дней, «Аколит» во вселенной «Звездных войн» — 11,1 млн за пять дней.

«Сорвиголова: Рожденный заново» ― одновременно перезапуск и продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix, который выходил с 2015 по 2018 год. По сюжету адвокат-супергерой попытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову вновь сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия, а Тони Далтон ― к роли Джека Дюкейна, он же Мечник.

Еще до старта первого сезона, который состоялся 4 марта, Marvel решила продлить сериал. Выход второго сезона намечен на 2026 год.

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