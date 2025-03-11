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Бейонсе решила не сниматься в кино после роли в «Кадиллак Рекордз» 2008 года

Сегодня в 08:42
Фото: из соцсетей Бейонсе

Бейонсе решила прекратить сниматься в кино из‑за тяжелой роли в «Кадиллак Рекордз» в 2008 году. Об этом рассказала мама певицы Тина Ноулз в своем инстаграме*.

Певица активно появлялась на киноэкранах в 2000-х годах. Среди ее ролей есть Фокси Клеопатра в «Остин Пауэрс: Голдмембер», появление в «Розовой пантере» со Стивом Мартином и «Девушках мечты», в «Одержимости» с Идрисом Эльбой, а также роль легенды блюза и R’n’B Этты Джеймс в «Кадиллак Рекордз». Последняя картина, вероятно, повлияла на решение отказаться от актерской карьеры. С тех пор артистка лишь озвучивала Налу в адаптации «Короля Льва» и «Муфасе», а также королеву Тару в мультфильме «Эпик».

Тина Ноулз репостнула видео с Бейонсе в образе Этты Джеймс и выразила сожаление, что дочь больше не участвует в художественных картинах.

«Только что наткнулась на это в ленте. Послушала несколько раз. До сих пор это один из моих любимых фильмов, и от этого только жальче, что моя дочь решила больше не сниматься в кино. Она сыграла просто потрясающе. А потом еще и передала гонорар наркоцентру», — написала Ноулз.

Посещение центра для реабилитации наркозависимых стало для Бейонсе частью подготовки к роли блюзовой звезды. В середине 1960-х и начале 1970-х годов Этта Джеймс страдала зависимостью от героина. Одержимость заставляла ее подделывать врачебные справки и банковские чеки, а также воровать у друзей. В 1974 году она была отправлена на лечение вместо тюремного срока за хранение запрещенного вещества.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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