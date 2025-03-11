Бейонсе решила не сниматься в кино после роли в «Кадиллак Рекордз» 2008 года

«Только что наткнулась на это в ленте. Послушала несколько раз. До сих пор это один из моих любимых фильмов, и от этого только жальче, что моя дочь решила больше не сниматься в кино. Она сыграла просто потрясающе. А потом еще и передала гонорар наркоцентру», — написала Ноулз.