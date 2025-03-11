Imagine Dragons доставили свой трек «Children of the Earth» на Луну

Космический стартап Lonestar Data Holdings передал песню и текст «Children of the Earth» группы Imagine Dragons в свой центр обработки данных на Луне. Об этом сообщает NME.
Саундтрек к игре Starfield «Children of the Earth» должен был также стать первой песней, которую будут транслировать с Луны на Землю. Однако поскольку космическая миссия не была полностью успешной, это не получилось сделать технически.
«Наша цель — вдохновить новые поколения детей на то, чтобы они с энтузиазмом относились к изучению космоса и технологий, поэтому мы выбрали Children of the Earth в качестве первой песни в истории, которая будет транслироваться с Луны», — заявлял инвестор Lonestar Райан Мичелетти.
26 февраля Lonestar Data Holdings запустил ракету со своим центром обработки данных из Космического центра Кеннеди. 6 марта модуль «Афина» приземлился на Луне, и композитор Инон Зур (соавтор «Children of the Earth») сообщил, что центр обработки данных успешно принял песню. «Песня теперь будет на Луне… всегда!» — написал он в соцсетях.
Однако позже выяснилось, что «Афина» прилунилась в 250 метрах от запланированной точки, а одна из двух радиоантенн перестала работать. Помимо этого, корабль не вырабатывал достаточной энергии для завершения миссии. В результате «Children of the Earth» не удалось транслировать на Луну.
Это не первая миссия по доставке музыки на Луну. В феврале 2024 года модуль «Одиссей» доставил на спутник Земли оцифрованные записи песен Элвиса Пресли, Джимми Хендрикса, Боба Марли, Дженис Джоплин, The Who и других музыкантов.