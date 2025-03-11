Imagine Dragons доставили свой трек «Children of the Earth» на Луну

«Наша цель — вдохновить новые поколения детей на то, чтобы они с энтузиазмом относились к изучению космоса и технологий, поэтому мы выбрали Children of the Earth в качестве первой песни в истории, которая будет транслироваться с Луны», — заявлял инвестор Lonestar Райан Мичелетти.