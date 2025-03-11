Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв запустила OnlyFans, чтобы заплатить по долгам и починить дом

Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в трех фильмах о «Гарри Поттере», запустила аккаунт на OnlyFans, чтобы разобраться с долгами. Она сообщила об этом слушателям своего подкаста.
В отличие от большинства контентмейкеров на платформе Кейв не хочет публиковать эротический контент. Вместо этого она намерена постить видео со звуками расчесывания волос и пообещала подписчикам «высококачественные звуки волос» и «очень чувственный контент».
«Запустила OnlyFans, там не будет сексуального контента. Фетиши не обязательно должны быть связаны с сексом», — поделилась актриса в подкасте «Before We Break Up Again».
В своей рассылке на Substack Кейв раскрыла причины такого шага: погашение долгов, ремонт дома с опасными обоями (содержащими свинец и мышьяк), а также желание разорвать шаблон милой актрисы.
«Попробую это занятие в течение года. Моя цель? Обезопасить дом, построить новую крышу, выбраться из долгов. Доказать себе, что могу, и показать всем, что я не просто милая девочка. Вложу время в нечто, чем никогда раньше не занималась — любовью к себе», — написала она.
«Может, годы появлений на сборищах поклонников „Гарри Поттера“ были подготовкой к этому моменту. Чувствую, будто делаю что‑то запретное, слегка безумное. Мне это нравится. Шаблон милой маленькой актриски уже трещит по швам», — добавил Кейв.
Кейв дебютировала в кино в 2009 году в «Гарри Поттере и Принце-полукровке», позже снималась в сериалах «Черное зеркало» и «Индустрия», а также озвучивала Лаванду в играх по вселенной поттерианы.